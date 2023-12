Regali di Natale solidali L’Alveare ODV di Buguggiate

Per tutto il mese di dicembre, il lunedì mattina dalle 9 alle 12, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, i volontari de L’Alveare ODV di Buguggiate vi aspettano in via XXV Aprile 33 a Buguggiate con il loro mercatino.

A Natale scegli un regalo sostenibile

Vi aspettano:

Cesti natalizi confezionati con prodotti biologici e naturali (frutta secca, mieli, confetture, succhi di frutta, legumi, oli, vini, conserve salate)

Oggettistica regalo fatta a mano

Caldi capi vintage a cui dare nuova vita

Scegliere un regalo che oltre a rendere felice chi lo riceve sostiene anche una giusta causa, è il modo più bello per festeggiare il Santo Natale. Con i prodotti presenti al mercatino de L’Alveare ODV di Buguggiate potete:

Sostenere il Caritas Baby Hospital di Betlemme, una struttura dedicata a bambini palestinesi feriti e malati

Finanziare il restauro di opere d’arte

Aiutare gli amici a quattro zampe

Proteggere tanti animali, l’ambiente e la salute

L’Alveare ODV – Buguggiate

Via XXV Aprile 33, Buguggiate

Tel. 3383959225

Email: alvearebuguggiate@gmail.com

Sito internet | Facebook | Instagram