Scavi per riparare il guasto che ha causato il black out a Varese: arrivederci al porfido in via Romagnosi

L’importante danno alla rete elettrica che ha causato il black out in Via Romagnosi a Varese nella serata del 13 dicembre, lasciando molte case e attività commerciali senza energia, ha bisogno di impegnativi lavori di riparazione.

Non sono finiti quindi i disagi nella piccola ma importante via del centro pedonale: la rete elettrica in quel punto infatti passa sotto la strada, rendendo necessari degli scavi per valutare l’entità del danno e procedere con le riparazioni.

Nelle prossie ore, quindi, gli addetti ai lavori saranno impegnati a riparare la rete elettrica danneggiata. Questo significa che sarà necessario scavare e rimuovere il porfido, come già accaduto in passato al Sacro Monte: una situazione temporanea, ma probabilmente piuttosto lunga, durante la quale il porfido sarà sostituito da bitume.

Questo è un passaggio necessario per consentire gli scavi e le riparazioni, ma si prevede che lo status quo sarà ripristinato solo tra un po’.