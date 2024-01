Ex-avversari politici ed amici ricordano Fabrizio Farisoglio. Venerdì i funerali a Olgiate Olona

In tanti in queste ore stanno ricordando la figura di Fabrizio Farisoglio, scomparso ieri pomeriggio (martedì) dopo una breve malattia. Dal sindaco Mirella Cerini, al suo assessore ai Servizi Sociali nel primo mandato Emanuele Abruzzo che ha ricordato il periodo in cui era stato suo assessore, all’ex-consigliera comunale Raffaella Radaelli.

Il primo cittadino che prese il suo posto dopo le elezioni del 2016 esprime «il cordoglio alla famiglia a nome di tutta l’amministrazione per aver servito la città nei due mandati dal 2006 al 2016».

Anche gli “avversari” politici, dunque, lo ricordano. Tra questi anche Flavio Castiglioni, esponente di Legambiente ed ex-consigliere comunale: «Non condividevamo le stesse posizioni politiche, ma ho sempre apprezzato la tua disponibilità al confronto e al dialogo. Sentite condoglianze alla famiglia».

A questa lista si aggiunge Claudio Caldiroli, attuale assessore nella giunta Cerini: «Sono molto dispiaciuto per la morte di Fabrizio Farisoglio che ho avuto modo di conoscere e apprezzare proprio nella campagna elettorale del 2006 dove da sconosciuto con la lista del centro destra vinse con il 35,8%».

Il ricordo più articolato e approfondito è quello di Nicoletta Veronelli, consigliera comunale nel suo secondo mandato: «Era una persona autentica, sincera e concreta. Al di là del suo carattere a tratti spigoloso aveva un grande cuore e una reale attenzione verso gli altri».

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Varese esprime il cordoglio di tutti gli iscritti per la prematura scomparsa di Fabrizio Farisoglio«Il coordinamento provinciale di Forza Italia Varese si stringe attorno alla famiglia del caro Fabrizio, già sindaco di Castellanza e a lungo iscritto a Forza Italia, nonché brillante manager, fra i protagonisti di una florida stagione per la sua città. Il suo ricordo, la sua competenza e capacità resteranno nella nostra memoria e in quella di tutti i castellanzesi. Fra le sue azioni significative non possiamo dimenticare l’attenzione ed il dialogo con il mondo studentesco e la sensibilità nel confrontarsi rispetto alle esigenze degli studenti “fuori sede.” Ai suoi cari ed amici le nostre più sentite condoglianze e un ricordo affettuoso.»

Le esequie si terranno venerdì nella chiesa del Buon Gesù di piazza volontari della Libertà ad Olgiate Olona, alle 14,30.