La Castellanzese piange Giampiero Cagnola

Nella mattinata di oggi, giovedì 11 gennaio, all’età di settantadue anni, è venuto a mancare lo storico collaboratore della Castellanzese Giampiero Cagnola.

La società lo ha ricordato con una nota: «Uomo silenzioso, laborioso e discreto, alla Castellanzese ha dato volontariamente il suo tempo con estrema generosità. Per lui una preghiera, per la moglie e per le figlie un forte abbraccio da parte di tutto il mondo neroverde. La società USD Castellanzese 1921 si stringe commossa alla famiglia di Giampiero, porgendo loro le più sentite condoglianze».

La data dei funerali sarà comunicata in seguito.