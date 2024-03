Elezioni a Gorla, Ermoni pronta a presentare i candidati

Il clima elezioni si sente tutto: il prossimo giugno a Gorla Minore, come in numerosi comuni della valle Olona e del varesotto, si voterà per le elezioni amministrative.

I candidati in queste settimane hanno iniziato un intenso lavoro organizzativo in vista del voto, incontrando associazioni e cittadini con lo scopo di comprendere al meglio le esigenze della comunità.

Lo sta facendo Fabio Lorvetti, candidato di “Per una Comunità Rinnovata” e lo sta portando avanti Fabiana Ermoni.

La candidata sindaco Fabiana Ermoni

Queste le considerazioni della candidata sindaco della lista “Progetto per Gorla + Viva”: «Quando ci si candida ad amministrare un paese, uno degli aspetti più importanti da considerare è l’ascolto dei cittadini. Crediamo che l’ascolto, il dialogo ed il confronto portino ad una crescita interna, a nuove idee, al raggiungimento di un miglior risultato per tutti – tiene a evidenziare Ermoni -Con queste premesse noi stiamo incontrando le diverse associazioni e realtà che operano sul territorio di Gorla Minore, in modo da approfondire le specificità di ognuno, cogliendo i loro suggerimenti e proponendo qualche spunto di riflessione. Di questo ne terremo conto nel programma che presenteremo agli elettori mettendo le basi, ci auguriamo, per una futura e proficua collaborazione.

Ringraziamo coloro che abbiamo incontrato finora e le associazioni che ci aspettano nei prossimi giorni».

Oltre a questa azione di confronto, dal gruppo attualmente all’opposizione è arrivato un annuncio importante: la prossima settimana, infatti, ci sarà la presentazione ufficiale dei candidati.

«Quasi terminati gli incontri con le associazioni del territorio, è ora di presentare la squadra che si candida alle prossime elezioni amministrative: sei umini e sei donne che sono espressione delle principali rappresentanze della società – precisa Ermoni – Cittadini che amano Gorla Minore e vogliono impegnarsi per il proprio paese, per renderlo più bello, più fruibile, più decoroso e più vivo.

Molti si approcciano per la prima volta a questa avventura con entusiasmo e voglia di cambiare e migliorare il nostro Comune. Grazie alle idee e ai suggerimenti del gruppo, insieme all’esperienza acquisita e all’ ascolto delle varie realtà del paese, presentiamo un progetto serio e fattibile ai nostri concittadini, a cui chiediamo di darci fiducia l’8 ed il 9 giugno»

L’appuntamento con la presentazione della squadra di Ermoni è per giovedì 28 marzo alle 19, presso l’enopub l’Inganno.

Il primo dei tanti appuntamenti elettorali che animeranno questa primavera gorlese.