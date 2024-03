Inaugurata la nuova area cani a Luvinate

Dopo il rinvio a causa della pioggia, una bella giornata di sole oggi, giovedì 21 marzo, ha accolto i bambini della scuola materna di Luvinate nella nuovissima area dedicata ai cani. Uno spazio recintato nell’area Tinella che il sindaco Alessandro Boriani ha aperto insieme a a Teddy e Idefix .

L”area, che ha diversi attrezzi per i cani, per si trova nell’Area Tinella, accessibile da via Bosisio e via Castello nel cuore del Parco Campo dei Fiori.