Mostre e Musei aperti a Milano nel weekend di Pasqua

Avete già scelto come passare il weekend di Pasqua? Il tempo non è proprio dei migliori e una valida, anzi validissima, alternativa a pic nic e gite in montagna può essere la visita a un Museo o mostra d’arte. Milano offre molte occasioni espositive per una gita fuoriporta: dai grandi classici come la Pinacoteca di Brera, Musei del Castello Sforzesco o Armani Silos fino alle grandi mostre.

Vi segnaliamo alcune mostre da non perdere.

PALAZZO REALE

Ospita una mostra dedicata a Cézanne e Renoir, con 52 capolavori provenienti dal Musée d’Orsay e dal Musée de l’Orangerie di Parigi che raccontano la vita e l’arte di due maestri dell’Impressionismo. Sempre a Palazzo Reale, potete visitare fino al 1° aprile “Alex Trusty. Contemporary Museum Watching“, una mostra fotografica che documenta musei di tutto il mondo, dalla Pinacoteca di Brera di Milano al Museum Palace di Taiwan. Ancora a Palazzo Reale, c’è la mostra “Brassaï. L’occhio di Parigi“, che presenta 200 fotografie del celebre artista francese.

MUSEO DIOCESANO

Sarà aperto anche il 1° aprile dalle 10:00 alle 18:00 e propone una visita narrativa alla mostra “Giovanni Bellini, Il Compianto”.

TRIENNALE

Sarà aperta durante le festività pasquali, con la possibilità di visitare la mostra del fotografo Juergen Teller, “i need to live”, e l’allestimento permanente di Casa Lana di Ettore Sottsass.

MUDEC

Al Mudec, Museo delle Culture, potete ammirare la mostra “Picasso. La metamorfosi della figura”, con più di quaranta opere che illustrano l’evoluzione artistica dell’artista spagnolo.

FONDAZIONE PRADA

Presenta un’ampia retrospettiva dedicata all’artista italiano Pino Pascali (1935-1968). Il progetto approfondisce il carattere innovativo della sua opera, specialmente in relazione alla produzione scultorea, che negli ultimi cinquant’anni ha avuto un impatto fondamentale su diverse generazioni di artisti e critici e continua ad attirare l’attenzione del pubblico internazionale.

