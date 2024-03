Perché percorrere la Via Francisca del Lucomagno in un incontro a Fa’ la Cosa Giusta

È sicuramente l’acqua l’elemento che caratterizza la Via Francisca del Lucomagno. Fin dal suo ingresso in Italia, questo Cammino attraversa il ponte sul fiume Tresa, dove non si può non rimanere incantati dalla vista del lago Ceresio. Lungo la Via, che attraversa la terra detta dei Sette Laghi, si trovano altri due bacini naturali, a Ghirla e a Varese. Si cammina poi accanto al fiume Olona per diciotto chilometri e poi si costeggiano il Naviglio Grande e quello di Bereguardo per lasciarsi accompagnare dall’imponente Ticino fino al bel ponte coperto di Pavia.

Questo antico cammino, che nel suo tratto italiano inizia da Lavena Ponte Tresa e attraversa gran parte della provincia di Varese per giungere infine a Pavia, anche quest’anno sarà presente con uno stand a “Fa’ la cosa giusta” di Milano, la Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Non solo, oltre allo stand, presente per tutta la durata della fiera, dal 22 al 24 marzo, domenica alle 14:30 “Piazza percorsi” ospiterà un incontro dal titolo “In cammino lungo la Via Francisca del Lucomagno. Dal lago di Lugano a Pavia”.

In questa occasione sarà presentato questo “percorso acquatico” e l’associazione “In cammino” nata per “tutelarlo”, insieme a Ferruccio Maruca, presidente dell’associazione e Marco Giovannelli, autore della guida Terre di mezzo “La via Francisca del Lucomagno”. Lo organizza Terre di mezzo Editore.