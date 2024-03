Tanta acqua sul Varesotto: crescono i laghi, il Ticino si “allarga” e il Campo dei Fiori è una spugna

Continua a piovere e cresce il livello di laghi e fiumi. Il lago di Varese si è alzato di diversi centimetri e già da ieri ha cominciato ad allagare le sponde in diverse località.

Galleria fotografica Il lago di Varese continua a crescere 4 di 8

Cresce di livello anche la portata del Ticino, che oggi è “uscito” in alcuni punti, in particolare alla spiaggia della canottieri di Golasecca.

Sale di diversi centimetri il Lago Maggiore, che però non desta al momento preoccupazione.

Molta acqua anche nel massiccio del Campo dei Fiori, dove il sistema carsico di grotte e cunicoli è “in piena” e molti rivoli e ruscelli stanno sfogando il carico che la pioggia ha riversato in abbondanza in questi giorni sulal montagna.

Intanto nelle località alpine di Piemonte e Valle D’Aosta si fanno i conti con la forte nevicata che sta creando parecchi problemi, soprattutto nella zona di Gressoney, dove una valanga di neve ha ostruito la galleria sulla strada regionale 44 e4d è stata chiusa anche la regionale 43 per impraticabilità dovuta alla forte nevicata. In tutto, comunicano le autorità, sono circa 6mila le persone sono isolate in due valli laterali della Valle d’Aosta a causa del pericolo valanghe legato all’intensa nevicata iniziata ieri sera. Circa 4.500 si trovano nella valle del Lys, ai piedi del Monte Rosa, dove per la valanga caduta all’imbocco della galleria della strada regionale, sono irraggiungibili i comuni più a monte, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, oltre a un villaggio di Gaby. Nella zona del Gran Paradiso, Cogne è isolata dalla tarda mattinata a causa della chiusura precauzionale della strada regionale: quasi 2.000 le persone bloccate. Domani le decisioni sulle riaperture.

In Piemonte forti nevicate nella zona di Alagna Valsesia, ai piedi del versante meridionale del Monte Rosa, mentre in provincia di Vercelli la strada provinciale 124 da Ferrate a Carcoforo è chiusa per il pericolo di slavine.

Le previsioni del Centro geofisico Prealpino segnalano ancora pioggia per tutta la notte fino a lunedì mattina, poi dovrebbe arrivare una schiarita nel pomeriggio. Martedì’ però, dopo una mattinata asciutta sono previste nuove deboli piogge che si protrarranno a tratti fino am kmercoledì 6 marzo. Per un miglioramento bisognerà attendere la giornata di giovedì.