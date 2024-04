Disagi alla circolazione e riduzione di parcheggi per i cantieri aperti all’interno dell’ospedale di Varese

I due cantieri attivi nell’area dell’ospedale del Circolo creano qualche disagio alla mobilità interna. I lavori per la realizzazione del nuovo padiglione Dansi-Boffi-Sommaruga, destinato ad accogliere la dialisi, e quelli del nuovo Day Center 2 comportano qualche variazione ai sensi di circolazione.

In particolare, nell’area del cantiere del Day Center 2, per un mese e mezzo ancora, la strada che passa dietro al Padiglione Santa Maria resterà chiusa, per consentire alcuni interventi propedeutici mentre entrambe le opere causano una riduzione dei parcheggi.

Il padiglione Dansi Boffi Sommaruga, un investimento pari a 15 milioni di euro, dovrebbe essere pronto entro la fine dell’anno in corso, mentre il Day Center 2, finanziato con oltre 16milioni di euro, potrà essere ultimato prima del 2026.

L’azienda ospedaliera Sette Laghi ricorda che ci sono servizi sul territorio alternativi a quelli all’interno del Circolo: Punti Prelievi e CUP sono in funzione in via Monterosa, a Varese, nella Casa di Comunità, e all’Ospedale Del Ponte. C’è poi un Punto Prelievi nella sede territoriale di Azzate e un CUP in quella di Gazzada, oltre a tutte le altre sedi distrettuali. Tutti i campioni raccolti nei Punti Prelievi vengono analizzati dai Laboratori dell’Ospedale di Circolo, che, grazie alla grande quantità di analisi eseguite quotidianamente, garantiscono un livello di accuratezza massimo, lo stesso per tutta l’Azienda.

Sul fronte delle prenotazioni, oltre ai numerosi CUP attivi sul territorio, si ricorda la possibilità di prenotare telefonicamente e online, così come di scaricare i propri referti tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico e effettuare i pagamenti tramite il sistema PagoPA.