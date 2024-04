Eventi per bambini nel weekend del 26, 27 e 28 aprile tra Varese e provincia

Tante nuvole e qualche rovescio in quest’ultimo weekend di aprile, comunque ricco di iniziative per bambini e famiglie, tra giochi, laboratori e qualche spettacolo.

EVENTI

VARESE – Visite guidate e spettacoli alla Dacia e al Parco di Villa Baragiola domenica pomeriggio con spettacolo per bambini per celebrare la Giornata della Terra con il Centro geofisico prealpino – Il programma

TRADATE – Un mondo di scambi, viaggi spaziali, giochi e passeggiate nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta – Il programma

ROVELLO PORRO/ SARONNO – Una camminata da Rovello Porro a Saronno per inaugurare il nuovo ponte sul Lura. La camminata si terrà domenica 28 aprile. Il percorso è lungo circa 5 chilometri ed è adatto anche ai bambini – Tutte le informazioni

LABORATORI

GEMONIO – Laboratori di circo e di danza per grandi e piccini venerdì pomeriggio all’area feste di Gemonio in occasione di Resistenza in festa – Qui tutto il programma

ANGERA – Sabato pomeriggio al Kapannone dei libri, in occasione della mostra Di regine, cappellai e conigli bianchi dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie, ai bambini è proposto il laboratorio Mail Art in Wonderland, per creare cartoline dal Paese delle meraviglie – Scopri di più

GAVIRATE – L’ultimo appuntamento della stagione con i laboratori di Remida dedicati alla Carta è per costruire un Erbario senza foglie al Chiostro di Voltorre domenica pomeriggio con stampa monotipo di elementi naturali e riuso creativo di carte e timbri – Il laboratorio

CASALZUIGNO – Mandala vegetali da costruire con il Fai domenica pomeriggio nell parco secolare di Villa Della Porta Bozzolo – Come partecipare

INARZO – Domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è Vita sott’acqua, un laboratorio per i bambini dai 7 ai 12 anni negli stagni didattii della Palude per pescare insieme rane, tritoni ed insetti, per osservarli da vicino e rimetterli in libertà – L’iniziativa

STORIE E SPETTACOLI

ISPRA – La Biblioteca si trasforma in teatro sabato pomeriggio per Natalì e la conchiglia misteriosa, spettacolo della Compagnia Roggero che racconta di accoglienza e rapporto tra anziani e bambini. Ingresso libero – Lo spettacolo

BESNATE – Sabato pomeriggio al cinema Incontro sarà proiettato il film d’animazione Mary e lo spirito di mezzanotte, con il regista Enzo D’Alò in collegamento per un laboratorio interattivo con i bambini al termine della proiezione – Qui i dettagli

VARESE – Lo spettacolo Arbre magique di Jane Bowie va in scena nel parco di Villa Baragiola domenica pomeriggio alle 15.30 per celebrare la Giornata della Terra. In caso di pioggia l’evento è rinviato al 12 maggio – L’iniziativa

SESTO CALENDE – Appuntamento per i bambini sabato mattina in biblioteca comunale, con letture animate di primavera e laboratorio con Antonella clown Pasticcio – Scopri di più

GIOCHI

VARESE – La Delegazione FAI di Varese e il Gruppo FAI Giovani Ovest Milano, propongono un pomeriggio di scacchi per tutte le età con la collaborazione della Società Scacchistica “Città di Varese” – Tutte le informazioni

VARESE – Alcune attrazioni sono già andate via ma il Luna park della Schiranna rimane aperto con tante giostre a disposizione per il divertimento di grandi e piccini sino al 5 maggio – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca e il sabato mattina è possibile prenotare Library escape – Il segreto della felicità, un gioco di squadra che è una caccia al tesoro tra gli indizi lasicati in biblioteca, adatto anche a famiglie con bambini – I dettagli

MAMMA E PAPÀ

CASSANO VALCUVIA – Sabato sera al teatro Periferico la storia e le testimonianze di chi ha vissuto la pedagogia attiva del Villaggio-Scuola Cagnola nel secondo dopoguerra alla Rasa, protagonista dello spettacolo Verso la vita, una lettura con coro parlato, scritta a partire dalle interviste a 13 ex alunni – Lo spettacolo

VARESE – Aperte sino al 5 maggio le iscrizioni per un nuovo corso introduttivo all’esperienza dell’Affido familiare proposto dall’associazione Famiglie per l’accoglienza, nella sede di via Crispi dal 10 maggio – Come partecipare

VERGIATE – Il 6 maggio a Corgeno parte un percorso gratuito e non vincolante per chi desidera conoscere meglio l’Affido familiare. Iscrizioni aperte – Scopri di più

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – Per educare bambini e ragazzi bisogna emozionarli. Da Romito 8 ai pc, passando per Aristotele: il ruolo pedagogico degli adulti nell’accompagnare bambini e ragazzi nella crescita è creare opportunità – Leggi qui

PER TUTTI – Due giorni di eventi alla storica manifestazione “Resistenza in Festa” a Gemonio, il Mercato della Terra del Piambello raddoppia e arriva anche a Bisuschio sabato 27 aprile. Al Museo Maga apre un tris di nuove mostre con Tavernari, Coltro e l’Alfabeto del Contemporaneo – Cosa fare nel weekend