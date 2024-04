L’Asilo Tallachini lancia una Sfida a cielo aperto all’oratorio di Masnago

Tra tornei di calcio per genitori e bambini, sabato 6 aprile alle ore 16 nella Cripta della chiesa la presentazione di un nuovo spazio multisensoriale e inclusivo per i bimbi della scuola

Tra tornei di calcio per genitori e bambini, il pomeriggio di sabato 6 aprile l’oratorio di Masnago presenta la Sfida a Cielo aperto della Fondazione Enrico e Cesare Tallachini che gestisce l’omonimo asilo paritario del quartiere, con servizio di nido, sezione primavera e scuola dell’infanzia per bimbi fino ai 6 anni.

La giornata sarà aperta alle ore 14.30 con il Torneo di calcio per i bambini affiancato in contemporanea da una serie di laboratori creativi gestiti dagli animatori.

Alle ore 16, mentre gli animatori proporranno ai bambini una gustosa merenda in oratorio, la cripta della chiesa di Masnago ospiterà i genitori per la presentazone del progetto “Sfida a cielo aperto”, uno spazio multisensoriale e inclusivo per i bimbi della scuola.

All’incontro parteciperanno il sindaco Davide Galimberti e l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.

Al termine un aperitivo per tutti i presenti.