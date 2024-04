Matteo Sambo si ricandida, con lui la squadra di “Buguggiate nel cuore”

Squadra collaudata non si cambia.

Matteo Sambo, il sindaco di Buguggiate, ha annunciato oggi ufficialmente la sua ricandidatura, con l’appoggio del gruppo che lo ha sostenuto in questi primi cinque anni.

«La lista Buguggiate nel Cuore si ripresenta alle elezioni amministrative del prossimo 8-9 Giugno, con me come candidato sindaco – scrive Matteo Sambo -. Il gruppo di base rimane lo stesso di cinque anni fa, 9 elementi su 12, e con nuove forze pronte a mettersi in gioco. La presentazione dei candidati verrà fatta in tempi rapidi».

Nella sua comunicazione Sambo spiega già, per sommi capi, quali sono i punti principali del sua lista: «Tengo a sottolineare che in tre anni effettivi siamo riusciti a portare a termine molti dei punti programmatici; ricordiamo che nel ’20-’21 l’operatività è stata necessariamente concentrata sulla pandemia. Altri devono essere completati e ad essi se ne aggiungono altri.

La rigenerazione urbana e l’aggiornamento urbanistico in primis, legati sia ad un desiderio di conservazione dei beni storici del paese che all’evoluzione socio-economica generale, ed il crescente numero di cittadini (in controtendenza rispetto alla media nazionale)».

«L’innalzamento del senso di comunità attraverso una migliore comunicazione, il coinvolgimento delle persone, e la collaborazione più stretta con le associazioni del territorio – continua il sindaco uscente-: su questo punto, malgrado si siano fatti progressi, non abbiamo sicuramente raggiunto i risultati sperati (ad esempio abbiamo fatto poche assemblee pubbliche e solo per argomenti specifici: Cascina Martignoni / Villa Scazza, permessi di costruire a Montalbo, impianto di produzione energetica a biomassa poi sospeso– qui l’articolo-), ma aperto un canale di dialogo costruttivo, sia in campo sportivo sia in quello culturale».

«L’attenzione particolare al sociale, con idee oggi molto più chiare per supportare sia i giovani che gli anziani, ed un budget sempre più alto per i casi critici e sensibili in continuo aumento.

L’impegno green, testimoniato da quanto si stia facendo in termini di inquinamento acustico ed ambientale anche in collaborazione con la Provincia, oggi sicuramente molto proficua, ma che non si deve limitare ad un progetto specifico quanto ad un approccio culturale degno dei paesi più civili».

Matteo Sambo spiega infine che alcuni dei cambiamenti realizzati negli anni recenti potrebbero non essere immediatamente evidenti a tutti: «La digitalizzazione delle pratiche comunali, il potenziamento dell’efficienza degli uffici, l’aggiornamento di regolamenti antiquati che risalivano addirittura a 20 anni fa, e l’attiva partecipazione ai tavoli di lavoro con la Provincia, i comuni limitrofi e le associazioni dei comuni rivieraschi. È importante riconoscere che questi progressi non sono stati semplici da realizzare e hanno richiesto un notevole impegno sia da parte degli impiegati comunali che degli amministratori, impegno che deve proseguire».

La squadra in campo e il programma verranno illustrati nel dettaglio nel prossimo mese: «Fin da ora invito tutta la cittadinanza a partecipare agli incontri che programmeremo nei diversi punti nevralgici del paese», conclude Sambo che, con molta probabilità, dovrà affrontare l’ex sindaca Cristina Galimberti, di nuovo in campo dopo una legislatura tra i banchi dell’opposizione.