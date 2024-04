“MUR” e “Vengo Anch’io”, da Glocal DOC ai David di Donatello

Da Glocal DOC ai premi Davide di Donatello. Due documentari presentati come evento speciale durante la prima edizione del festival dei documentari che si è svolto a novembre 2023, sono stati selezionati nella cinquina dei rinomati premi italiani David di Donatello, nella categoria miglior documentario. Si tratta di MUR di Kasia Smutniak, che il 3 novembre scorso ha aperto Glocal DOC con la sala al gran completo, avviando di fatto il grande tuor che ha portato l’attrice e regista a presentare il documentario in tutta Italia e in Europa.

Il secondo film candidato ai David è Jannacci – Vengo Anch’io di Giorgio Verdelli, che ha chiuso Glocal DOC nella serata in cui sono stati consegnati anche i premi del Festival.

«Siamo partite con un’idea ben precisa in testa, che è stata sconvolta dagli avvenimenti del momento, la guerra in Ucraina, l’impossibilità di raccontare una storia che non voleva essere raccontata, l’emotività che ha prevalso sul racconto dei fatti – ha commentato la regista Kasia Smutniak sul proprio profilo Instagram -. È stato in percorso fatto di cose, almeno per me. Sono felice che MUR sia stato visto, ascoltato e capito da tanti. Sono stata fortunata, fin dall’inizio, di fare questo percorso con delle donne straordinarie, forti, fortissime, le donne che cercano di farsi forza a vicenda. Penso che la forza di questo racconto sia proprio lì. Nella forza collettiva che non è fatta di grandi gesti, ma di piccoli gesti quotidiani, di dubbi e incertezze, di fragilità che ci rafforzano invece di dividerci. Per me è già una vittoria. Grazie a tutte le persone di che hanno votato fino ad ora».

Gli altri candidati nella categoria come miglior documentario sono Io noi e Gaber di Riccardo Milani, Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone e Roma santa e dannata di Daniele Ciprì. Nelle altre categoria a farla da padrone è stato il film C’è ancora domani che ha raccolto 19 candidature, seguito da Io Capitano di Matteo Garrone che ne ha raccolte 15. I vincitori saranno annunciati durante la serata di gala che si svolgerà a il 3 maggio e sarà trasmessa in diretta dalla RAI.