Gran finale per Glocal DOC, con i vincitori dei concorsi e tanti applausi per Jannacci

Si è chiusa con una bella serata al Cinema Nuovo la prima edizione di Glocal DOC, il primo festival del documentario nato nell’ambito di Glocal 2o23, festival del giornalismo digitale in corso fino a domenica 12 novembre a Varese e con tanti eventi anche in provincia.

Quasi 400 persone hanno assistito alla premiazione dei lavori che hanno vinto Glocal DOC e il Premio Agostini, dedicato ai documentari brevi e giunto alla quinta edizione e al documentario di Giorgio Verdelli su Enzo Jannacci.

Il premio Agostini è andato quest’anno al reportage “Real impact. The bluff of the puffs“, che racconta l’impatto ambientale delle sigarette elettroniche usa e getta, diventate ormai un problema a livello mondiale. A ritirare il premio Daniela Fabello e Gianmario Reycend , giornalisti della Cellula Inchieste della Radiotelevisione della Svizzera italiana. Menzione speciale per “Vale – The Last Match”, che racconta un giornata particolare nella vita di Valeria Imbrogno, la fidanzata di Dj Fabo, cieco e paralizzato dopo un incidente stradale . Un caso di risonanza nazionale, che si concluse con la scelta del suicidio assistito in Svizzera di Dj Fabo.

Due le menzioni speciali tra i finalisti di Glocal DOC. La prima è andata al documentario “130 Hermanos”, che racconta l’incredibile storia di Melba e Victor, una coppia del Costa Rica che in 40 anni ha accolto oltre 130 bambini abbandonati. La regista Ainara Aparici, ha ritirato virtualmente il riconoscimento e ha inviato un video saluto dal Cile.

Seconda menzione speciale a “20_20”, del regista varesino Alessandro Leone, che a distanza di tre anni dal primo lock down racconta i giorni della pandemia visti con gli occhi dei bambini.

Il premio per la regia è andato a “Peso Morto”, intenso lavoro di Francesco Del Grosso sulla storia di Angelo Massaro, un uomo che ha trascorso 21 anni in prigione, prima di essere giudicato innocente per un delitto mai commesso.

A vincere la prima edizione di Glocal DOC è stato il documentario “Land of Upright People – Il paese delle persone integre” di Christian Carmosino Mereu che racconta la vita quotidiana di quattro burkinabé, fatta di resistenza e lotta nel Burkina Faso.

Gran finale con la proiezione del documentario “Jannacci – Vengo anch’io” diretto da Giorgio Verdelli, un ritratto affettuoso e inedito del noto cantautore che ha ricevuto tantissimi applausi dal pubblico in sala. Il regista, intervistato dal giornalista della Prealpina Diego Pisati, ha raccontato la genesi del documentario e diversi aneddoti sulla realizzazione e il “dietro le quinte”.

Una serata davvero piacevole, ospiti di FilmStudio 90 che anche ieri sera ha messo a disposizione il Cinema Nuovo.