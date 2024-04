Sos Malnate: grande appuntamento con la cena di Gala

Sono aperte le iscrizioni alla Serata di Gala di Sos Malnate. L’appuntamento è per venerdì 10 maggio alle ore 20 alla Cascina Diodona.

Il contributo richiesto per ogni partecipante è di 65 euro e il ricavato verrà destinato al sostegno dei progetti e dei servizi dell’associazione.

Per informazioni e prenotazioni (entro lunedì 6 maggio): 0332 428555 Marco Sarti (info@sosmalnate.it); 0332 429469 Franco Francescotto.

È possibile pagare la quota di partecipazione la sera stessa dell’evento oppure, per facilitare le operazioni di accoglienza all’ingresso, in via anticipata con una delle modalità presenti a questa pagina: https://sosmalnate.it/come-sostenerci/