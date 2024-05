Aero Asahi introduce in Giappone il primo elicottero vip-corporate di Leonardo

Aero Asahi Corporation, una delle principali aziende di aviazione generale in Giappone, introdurrà un elicottero AW169 di Leonardo in configurazione Vip/Corporate “Agusta”. La consegna è prevista per la primavera del 2025, rendendo Aero Asahi il primo operatore giapponese a utilizzare un elicottero Leonardo con allestimento vip.

L’AW169 è stato apprezzato da Aero Asahi durante un demo tour nel 2023, grazie alle sue prestazioni elevate, capacità di volo avanzate, confort eccezionale, sostenibilità, e sicurezza. L’elicottero dispone di una funzione APU mode che permette l’uso a terra di uno dei due motori per alimentare i sistemi principali senza muovere i rotori.

L’AW169 di Aero Asahi avrà equipaggiamenti dedicati per ridurre l’impatto acustico, posti personalizzati per otto passeggeri, e un sistema di gestione intelligente per climatizzazione e intrattenimento. Il contratto include anche un pacchetto esclusivo di servizi e manutenzione.

L’introduzione dell’AW169 rafforza la presenza di Leonardo nel mercato del trasporto passeggeri e consolida la sua leadership nel segmento VIP degli elicotteri bimotore. Leonardo ha una flotta mondiale di oltre 320 AW169 ordinati, con circa 170 consegnati a operatori in più di 30 paesi, accumulando oltre 170.000 ore di volo. In Giappone, oltre 160 elicotteri Leonardo sono in servizio per missioni come ordine pubblico, elisoccorso, ricerca e soccorso, antincendio, protezione civile, trasporto VIP, supporto all’editoria e utility navale.