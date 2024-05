Ai campionati provinciali di bocce passerella finale per le “terne”

Dopo le conclusioni dei campionati provinciali nella specialità individuale di febbraio, presso i campi di Vergiate, e quelli nella specialità coppia di aprile, presso Daverio, è venuta la volta delle terne per chiudere il ciclo dei settori nei quali si esplica lo sport delle bocce, presso la Bocciofila San Cassano d’Induno Olona, lunedì 20 maggio.

Serata fredda e un po’uggiosa, all’inizio, decisamente piovosa in seguito, come ci ha ormai abituato un mese di maggio travestitosi da autunno inoltrato, ad accogliere i protagonisti delle tre categorie, lasciando prevedere il raggiungimento di orari profondamente notturni, considerato che le terne non solo mettono in gioco più bocce a ogni tornata, ma presuppongono fasi di consultazione per le scelte strategiche da attuare molto più prolungate.

Pubblico molto numeroso, malgrado le condizioni climatiche non invitanti, e incontri molto combattuti, seppure in alcuni casi con giocate non proprio di livello, soprattutto in bocciata, dove sembrava di assistere al noto gioco delle carte del “ciapà no”, variante del tressette.

Comunque sembrava scontata l’attesa di vedere sul campo gli alfieri della Cuviese, la terna pronosticata come la favorita per antonomasia: quella formata da Mazzoni, Proserpio e soprattutto Barilani, ricoperto da una lunga teoria di medaglie al valore boccistico, conquistate in infinite competizioni trionfali.

È vero che la sua aria appare sovente come annoiata, quasi si chiedesse che cosa stesse facendo a quell’ora in quelle corsie di materiale sintetico, delimitate da assi in legno protette da coperture in gomma, tuttavia allorché la boccia lascia la sua mano, inevitabilmente compie il percorso perfetto che il suo padrone e signore ha deciso di farle compiere. Mi confessava solo qualche giorno fa di non essere più stimolato, di non possedere più il sacro fuoco che gli ardeva dentro, quasi avesse perso il suo mantra, la sua espressione mistica, la sua preghiera interiore atta a far scattare la molla della prestazione superba, dei gesti che rasentano la perfezione che accompagnano, come un invisibile angelo custode, il cammino del campione.

E questa sera di lunedì – giorno inconsueto per delle finali – lui è lì, con gli altri due campioni compagni d’avventura, a duellare con Casciago che compete con grinta senza nessuna intenzione di chinarsi verso la notorietà, la fama, il fato che li vorrebbe sconfitti. E perdono, come previsto, ma rendono arduo il successo avversario, tanto da portarsi in vantaggio per 7-5, poi Walter e compagnia, decidono d’intonare il requiem e in un’ultima mano nella quale il puntista di Casciago commette forse gli unici errori di una sua splendida partita, chiudono la pratica per affrontare in finale il Basso Verbano dell’inossidabile Zarini.

I cuviesi, perennemente accompagnati dall’entusiasta patron Costa, non si smentiscono, partono al galoppo conquistando con lievità i primi punti, conducono subito per 4-0 e concludono senza ripensamenti per 12-5, conquistando il pass per i regionali di Lainate.

Sulla corsia adiacente si compie nel frattempo il destino della terna di categoria C della Crevese – Branchini Armando/Colli/Cerinotti – che, dopo aver estromesso in quel di Malnate l’altra terna societaria, deve cedere il passo a Gorla autrice di una prestazione decisa, sempre avanti nel punteggio, quasi a decretare una superiorità non discutibile.

Fuori continua a scrosciare senza però minimamente sfiorare la pregevole organizzazione dell’evento da parte di San Cassano che ha avuto il gradito supporto dello sponsor Ingegnoli.

PILLOLE DI BOCCE

20 maggio – San Cassano – Campionati provinciali terne

Campioni Provinciali

Categoria A – Barilani/Mazzoni/Proserpio – Cuviese

Categoria B – Luoni/Monti/Toscano – Basso Verbano

Categoria C – Baroni/Selmo Daniele/Selmo Marco – Gorla

20 maggio – Valle Olona – inizio regionale serale individuale ABCD

20 maggio – F.lli d’Italia c/o Maddalena – inizio regionale serale individuale ABCD