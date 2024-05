Finale promozione, l’Amca Elevatori non sbaglia e va in vantaggio nella serie

La lunga pausa non ha fatto male all’Amca Elevatori Varese, anzi. I biancorossi vincono la Gara1 della finale promozione contro la Lazio grazie a una prova solida, efficace e brillante (58-42) davanti agli occhi di Luis Scola, Javier Zanetti e Paolo Vittori.

Un successo fondamentale perché la serie che assegna la promozione nel massimo campionato è sulla distanza delle tre partite: nel prossimo fine settimana si giocheranno il secondo e l’eventuale terzo incontro a Roma e quindi “tenere il servizio” sul campo di casa era un passaggio fondamentale per l’Handicap Sport di Pedron e Marinello.

Al PalaCusInsubria l’Amca ha concesso qualcosa nel primo periodo – un po’ per la tensione un po’ per la mancanza di ritmo-gara – ma dopo il 19-19 del 14′ Roncari e compagni hanno preso il largo con un parziale di 8-0 in 2′ che ha indirizzato il match. Varese ha toccato il +11 all’intervallo e ha allungato ancora dopo la pausa lunga arrivando ad avere 20 punti di margine. Solo nel finale di partita i biancorossi hanno rallentato concedendo un punteggio meno severo agli avversari.

L’attacco ha girato sulle prodezze dei due stranieri, Iragorri e Samadi: lo spagnolo (foto M. Longo) ha messo a segno 21 punti, il marocchino ne ha aggiunti 11 come quelli realizzati da Silva. Ma la Amca ha prima di tutto vinto la gara in difesa, perché i biancorossi hanno concesso davvero pochi spazi ai laziali tra i quali non è bastato l’atteso Pellegrini (15 punti).

Gara2 di sabato prossimo sarà uno snodo decisivo: la Lazio vorrà sfruttare il fattore campo e si trova con le spalle al muro, però Varese sa di avere a disposizione un match ball che andrebbe sfruttato per non andare a uno spareggio ricco di insidie. Di sicuro, i romani non andranno sottovalutati. Se però fosse necessaria la “bella”, tutto si deciderà domenica mattina.