Generali Varese, partner di vita da 160 anni

“Sono passati 160 anni da quando le Assicurazioni Generali, con il loro primo agente, Cesare Zanzi, hanno aperto la prima sede a Varese. Da quel momento abbiamo accompagnato lo sviluppo del territorio. Io, Danilo e Daniele lavoriamo mettendo al centro la persona. E questo il vero motivo del nostro orgoglio”.

È Duilio Gaglione ad aprire una giornata storica per l’agenzia di via Avegno a Varese. In città sono arrivati tutti i vertici delle Generali a partire dall’amministratore delegato Giancarlo Fancel. Ad accoglierli, insieme con il sindaco Davide Galimberti e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, tutti i collaboratori per festeggiare il traguardo dei 160 anni e con l’occasione inaugurare i nuovi locali rinnovati e ingranditi grazie all’impegno dello studio di architettura di Dario Crugnola.

“Per una compagnia globale come la nostra il rapporto con i territori è fondamentale. Abbiamo al centro della nostra strategia le agenzie e le persone. Come Generali fornamo tutto il supporto possibile. Oggi abbiamo tanti temi delicati e sappiamo come affrontarli con prodotti su misura per copirre lòe esisgenze

La direzione delle Generali ha consegnato ai tre agenti varesini un piatto lavorato dagli artigiani di Murano con al centro il simbolo dell’assicurazione e con questo anche una pergamena con il riconoscimento dello storico traguardo, ma soprattutto della qualità del lavoro svolto.

IL VIDEO DELL’EVENTO



“Partner di vita non è solo uno slogan, è la nostra mission. – afferma Danilo Discacciati, uno dei tre soci dell’agenzia – Noi ascoltiamo le persone e proponiamo soluzioni, che vanno dalla semplice RC auto a soluzioni molto più complesse. E chiaramente anche la gestione dei sinistri. Nel 2023, in un solo giorno abbiamo ricevuto più di 400 denunce di danni da evento atmosferico catastrofale e in circa due mesi abbiamo liquidato più del 90% di questi danni, permettendo alle imprese di ripartire e alle persone di risolvere i problemi avuti. Grazie alla nostra squadra abbiamo portato l’agenzia di Varese ad essere un’eccellenza all’interno del sistema Generali in Italia”.

Un riconoscimento che all’interno dell’agenzia trova spazio con una sequenza di targhe che ricoprono tutta una parete dei nuovi uffici. “Io, Danilo e Duilio – ha raccontato Daniele Di Fiore – siamo insieme dal 2014 e nella continuità dello sviluppo e della crescita del territorio abbiamo costruito una squadra di 35 collaboratori e operiamo, oltre che nella sede di Varese, anche nelle sedi di Malnate, Azzate, Olgiate Comasco e Ispra. In questi dieci anni insieme i nostri servizi sono cresciuti e abbiamo accompagnato i nostri oltre 10.500 clienti nella vita quotidiana di tutti i giorni”.

Alcuni di questi, con tutti i collaboratori hanno poi vissuto un momento conviviale all’interno del salone Estense per una serata di condivisione.

“Per noi questo momento era molto importante. Siamo cresciuti e vogliamo continuare a farlo grazie a una squadra di grande valore. Nella quotidianità spesso si dà per scontato quanto sia preziosa la collaborazione. Oggi è l’occasione per ringraziare tutti perché i risultati che raggiungiamo sono merito delle persone che lavorano con passione e professionalità”. I loro nomi uno ad uno scorrono nella parte finale del video presentato all’inizio dell’iniziativa. Centosessanta anni portati bene e Cesare Zanzi sarebbe orgoglioso di vedere che quella sua scommessa nel lontano 1864 prosegue bene e permette a tante persone di avere servizi eccellenti e a Varese di esser considerata come un’eccellenza in tutta Italia.

IL VIDEO PER I 160 ANNI DELLE GENERALI VARESE