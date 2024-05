Giovanni Corbellini si candida come sindaco a Germignaga

In paese da tempo si parlava di una seconda lista che si contrapponesse a quella annunciata da qualche settimana del sindaco in carica Marco Fazio. E la conferma è arrivata nella tarda mattinata di oggi, all’apertura di quella “finestra“ per la presentazione delle candidature alle amministrative che si terranno fra un mese, finestra che si chiuderà sabato alle 12.

Dunque per Germignaga la notizia è della candidatura dell’ex assessore Giovanni Corbellini (foto) è diventata una realtà

La lista si chiama “Germignaga Civica 2024” ed è composta da 12 candidati consiglieri di cui 7 donne e 5 uomini con un’età media di 54 anni, «il più giovane 27, meno giovane 69», spiega lo stesso Corbellini . Per i nomi il candidato sindaco attende «l’ufficialità della conferma legata ai requisiti di ammissibilità».