In archivio il primo confronto elettorale a Malnate

Si è svolto nella serata di venerdì 24 maggio nell’aula magna “Falcone-Borsellino” delle scuole medie il primo confronto elettorale aperto al pubblico tra i quattro candidati sindaco di Malnate.

L’iniziativa di Malnate.org con Malpensa24 ha visto sul palco i candidati sindaco Irene Bellifemine, Nadia Cannito, Paola Cassina e Sandro Damiani, moderati dal giornalista Andrea Della Bella.

Dalle cause che hanno portato alle rispettive candidature, alle scelte politiche fino ai programmi elettorali, i 4 “contendenti” si sono affrontati, rispondendo anche ad alcune domande arrivate dal pubblico, dai temi caldi malnatesi (farmacia comunale, gestione dei rifiuti, fino alla cura della città), fino alla stretta attualità.

In programma ora altri due appuntamenti con i confronti elettorali: mercoledì 29 maggio all’oratorio di Gurone un appuntamento rivolto agli under 30 organizzato dalla Parroccchia che vedrà come moderatore il direttore di VareseNews, Marco Giovannelli; martedì 4 giugno invece, a ridosso della data elettorale, sempre in aula magna, un confronto voluto dall’Associazione Genitori in collaborazione con i commercianti, moderato dal giornalista di VareseNews Francesco Mazzoleni.