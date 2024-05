Sospetti raggiri della colf all’anziano, sentenza a gennaio

È il caso dell’imprenditore che regalava case e soldi – milioni – alla ex colf straniera oggi a processo per circonvenzione d’incapace.

Un processo dinanzi al giudice monocratico di cui le cronache hanno molto parlato anche alla luce delle clamorose rivelazioni legate alle condizioni dell’anziano che visitato nelle more di un procedimento civile per l’assegnazione di un’amministratore di sostegno non esitava a dichiarare ce un piatto di pasta agli scampi costava 17 mila euro e un pieno di benzina costava la spropositata somma di 2 mila euro.

Il processo procede spedito in sede dibattimentale e nell’ultima udienza è stato sentito l’infermiere che si prendeva cura dell’uomo, oltre ad un finanziere che ha seguito le indagini.

La discussione cui potrebbe seguire la sentenza, avverrà il prossimo gennaio, la famiglia si è costituita parte civile con gli avvocatiPaolo Bossi e Federico Emiliani, l’imputata è difesa dall’avvocato Luca Carignola.