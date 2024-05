Un nuovo escavatore per la Protezione Civile di Buguggiate: un investimento per la sicurezza della comunità

“Provo particolare ammirazione per i volontari di Protezione Civile, persone che mettono il loro impegno e la loro professionalità a disposizione della sicurezza della propria comunità”.

Così ha detto il consigliere regionale di Italia Viva Giuseppe Licata durante la cerimonia di consegna del nuovo escavatore al gruppo di Protezione Civile di Buguggiate. Sabato 4 maggio a Buguggiate ce n’erano davvero tanti, in occasione della inaugurazione di un nuovo mezzo acquistato dal Comune grazie ad un contributo di Regione Lombardia.

Presenti all’evento il sindaco Matteo Sambo, il consigliere provinciale Alberto Barcaro e l’assessore varesino Raffaele Catalano, tutti uniti nel celebrare questo importante passo per la sicurezza della comunità.

Il piccolo escavatore non è solo un mezzo di lavoro, bensì un investimento per il benessere della città, destinato a una serie di attività fondamentali come la manutenzione dei canali, la rimozione degli alberi caduti nei boschi e altre operazioni di manutenzione generale. “Il nostro gruppo è davvero numeroso – ha commentato il sindaco Matteo Sambo – I volontari sono circa una ventina, quasi tutti operativi. Abbiamo un contratto di collaborazione con la Provincia di Varese e, grazie a questa consistente presenza, possiamo dare un prezioso contributo”.

(Foto La Focale di Buguggiate)