Le storie in scatola portano nuove narrazioni con il kamishibai a Varese

Protagonista di una partecipatissima rassegna la scorsa estate, il teatro kamishibai torna in città sabato 29 giugno alle ore 16 in sala Veratti con Le storie in scatola

Immagini e parole delle narrazioni con il kamishibai tornano protagoniste dell’estate varesina con l’evento di sabato 29 giugno alle ore 16 “Le storie in scatola”.

Promosso dall’associazione Parole in viaggio e ospitato in sala Veratti, l’evento riprende le fila della passione germogliata in città tra l’estate e l’autunno del 2023.

Al centro ci sono le storie coinvolgenti raccontate con il kamishibai, linguaggio teatrale fatto di immagini e parole e costruito attorno al butai, il tradizionale teatrino di legno giapponese portato in bicicletta, di villaggio in villaggio, dai narratori: i kamishibaia. Cullate dalle parole le immagini scorrono una dopo l’altra nel teatrino con forte potere evocativo e comunicativo che cattura il pubblico.

LA MAGIA IN UNA SCATOLA

La scorsa estate oltre 600 persone di tutte le età si sono appassionate al teatro kamishibai grazie alla rassegna La scatola magica. Il progetto, promosso dal Teatro di Varese e Parole in viaggio, nel mese di luglio del 2023 ha portato una decina di spettacoli in città, attraverso tappe itineranti lungo la ciclabile sul lago di Varese e poi negli splendi giardini delle più belle ville bosine.

Un successo accompagnato da mostre, eventi formativi, speciali incontri per le scuole e culminato nel Festival internazionale del kamishibai d’autore, ospitato da Spazio Yak e Fondazione Morandini.

Con “Le storie in scatola” vogliamo alimentare l’interesse e il piacere che ha richiamato tanto pubblico attorno agli eventi dedicati al kamishibai la scorsa estate, proponendo nuove narrazioni», racconta Gianluca Fiore, presidente di Parole in viaggio.

«Stiamo preparando nuove narrazioni ispirate ai passaggi più iconici e divertenti dei grandi classici come Don Chisciotte o l’incontro tra i bravi e don Abbondio nei Promessi sposi», anticipa.

LE STORIE IN SCATOLA

Visto il meteo dispettoso di questa estate che tarda a decollare e grazie al patrocinio del Comune, questa volta le narrazioni kamishibai delle Storie in scatola il 29 giugno saranno ospitate in sala Veratti, che già aveva ospitato workshop e mostre a tema.

«Sotto i meravigliosi affreschi della sala,quattro kamishibaia di Parole in viaggio con i loro butai creati appositamente per l’occasione, racconteranno nuove storie alle famiglie, per un pomeriggio di meraviglia e divertimento all’interno di uno dei luoghi più belli della città», aggiunge Fiore.

La partecipazione è per tutti libera e gratuita, senza necessità di prenotare. Chi lo desidera, al termine dello spettacolo potrà lasciare una libera offerta per contribuire alla copertura delle spese dei materiali.

Per maggiori informazioni scrivere a associazioneparoleinviaggio@gmail.com oppure 351 9009198.