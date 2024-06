Visite al calar del sole al Monastero di Torba di Gornate

Appuntamento al tramonto al Monastero di Torba di Gornate Olona, bene del Fai-Fondo Ambiente Italiano che sabato 29 giugno propone il primo dei diversi incontri proposti all’ora del tramonto. In particolare, sabato sera, in programma un percorso guidato al calar del sole.

Una speciale visita guidata (che verrà ripetuta il 13 luglio) per conoscere il bellissimo monastero anche tramite i suoi colori. Cosa percepiamo oggi di fronte al colore blu e quale significato aveva invece per l’uomo medievale? La misteriosa simbologia del colore viene raccontata attraverso le pitture del Monastero: dal bianco delle vesti degli angeli al rosso di quelle dei martiri, dall’umiltà del nero al potere dell’oro. Un colorato percorso attraverso l’arte, la spiritualità e le credenze per conoscere similitudini e differenze tra l’uomo medievale e quello contemporaneo.

Si continua sabato 3 e 24 agosto con uno speciale percorso serale tra storia e leggenda per scoprire il Monastero di Torba in modo insolito e suggestivo. Nel racconto si intrecceranno la ricerca scientifica, l’archeologia, la scienza, la storia, ma anche le credenze popolari, la tradizione orale e il folklore. Punti di vista, elementi e competenze differenti, ma che in egual modo restituiscono il fascino, la complessità e la ricchezza del primo Bene del FAI.

INFO UTILI

Visite guidate a numero chiuso, fino ad esaurimento posti. Il Bene chiude alle ore 22.00. Possibilità di aperitivo al costo di 15€ a persona presso il ristorante Antica Torre, ospitato nell’antico refettorio del monastero. Per accedere è necessario acquistare online il biglietto di ingresso oppure ingresso + visita guidata; per prenotare l’aperitivo è necessario contattare il ristorante.

L’aperitivo comprende una consumazione (calice di vino / alcolico / analcolico / bibita) + salumi, formaggi, insalatina estiva, salatini, patatine, noccioline, olive, pizza/focaccia di nostra produzione, pane casereccio, orzo/farro con verdure di stagione.

ORARI

Ingresso e visita guidata:

ore 18.30 – 19.30 – 20.30

Solo ingresso:

ore 19.00 – 20.00 – 21.00

Per info e costi il sito ufficiale.