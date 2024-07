Appuntamento sulla scalinata del Comune di Cardano per abbracciare con il cuore Laura Prati

Dopo la celebrazione ufficiale in Municipio lo scorso 2 luglio (a 11 anni esatti dal tragico agguato che la portò alla morte), Laura Prati verrà nuovamente ricordata da amici e familiari nella serata di lunedì 22 luglio, a partire dalle 21 sulla scalinata del Comune di Cardano al Campo.

«Anche quest’anno l’intento è quello di rievocare quanto accadde spontaneamente la sera del 22 luglio del 2013 quando, arrivata la notizia che Laura non ce l’aveva fatta, la piazza di Cardano si popolò di persone che avevano voluto riversarsi davanti al municipio per dirle idealmente addio – spiegano gli amici dell’Associazione Laura Prati, dedicata alla sindaca – Staremo insieme per qualche ora in compagnia. Chiunque voglia e possa esserci anche solo per qualche minuto è il benvenuto».