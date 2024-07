Domenica di incidenti sulle strade del Varesotto, un morto e numerosi feriti

Gli ultimi incidenti di una domenica da dimenticare sono avvenuti a Casorate Sempione (nella foto, l’auto ribaltata) e a Leggiuno, la firma di una domenica da dimenticare sulle strade del Varesotto.

Nel primo caso in via Sempione, i vigili del fuoco alle 19:30 sono entrati in azione per uno scontro tra due autovetture di cui una a GPL, con una ragazza che era passeggera sulla macchina bianca che si è ribaltata rimasta ferita: la giovane, 23 anni è stata trasportata in codice giallo. Ferite anche le altre due persone in auto, due uomini di 53 e 55 anni.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 20:00 sempre di domenica nel comune di Leggiuno in via Roma per un altro incidente, con un’autovettura uscita di strada andando ad impattare contro due veicoli posteggiati e danneggiando dei contatori della corrente, il conducente ha riportato ferite lievi.

Dopo il tragico incidente di sabato al casello di Gallarate, la giornata di domenica si è aperta con un altro morto a Gornate Olona: si tratta di un uomo di 39 anni.

Nel corso della giornata sono da rilevare feriti per un incidente stradale con uno scooter coinvolto a Calcinate del pesce – frazione di Varese – , e con una moto a Lonate Pozzolo, mentre nella strada fra Castello Cabiaglio e Brinzio un anziano ha perso il controllo della sua auto finendo nel bosco.