Grave incidente tra auto e moto a Colmegna di Luino. Elisoccorso per un 17enne

Grave incidente tra un’auto e una moto lungo la strada statale 394 a Luino. Lo scontro è avvenuto nella frazione di Colmegna all’altezza della curva che costeggia il relais Villa Porta. Ad avere la peggio è un ragazzo di 17 anni che era in sella alla moto. Sul posto è intervenuto in codice rosso sia l’elisoccorso e un’ambulanza della Croce Rossa di Luino. (nella foto il punto in cui si è verificato l’incidente)