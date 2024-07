“Parliamo di Techno”: alla Schiranna la serata con Pablito El Drito e Dj Vigor

Prosegue il programma della Festa dell’Unità alla Schiranna di Varese, che da venerdì 21 giugno propone una serie di incontri ed eventi al fine di passare dei momenti in compagnia, avendo anche la possibilità di confrontarsi su diversi temi.

Quello scelto per la serata di venerdì 2 agosto è legato al mondo della musica: si parla infatti del genere techno, quando e dove nasce, e come ancora oggi riesca a dominare nei festival a livello globale.

A parlarne saranno infatti Pablito El Drito e DJ Vigor, con una tavola Rotonda a partire dalle 18:30. Un’occasione per tutti per conoscere più a fondo la storia di uno dei generi musicali ancora maggiormente in voga, ma anche per divertirsi, grazie al doppio DJ Set che partirà dalle 21:00.

Il programma

La serata sarà divisa in due momenti differenti:

Alle ore 18:30 talk sulla storia della Techno, arricchito dai contributi di Pablito El Drito e DJ Vigor.

Dalle ore 21:00 musica dal vivo, con i dj set di Pablito El Drito e gli 1rthodox.

In collaborazione con l’Associazione Coopuf Iniziative Culturali, l’evento è a ingresso libero.