“Questa sera sono italiano” Russel Crowe conquista Varese

(Foto di Copertina di Raffaele Della Pace)

Erano in 1400 ai Giardini Estensi alla “prima” dell’edizione 2024 del Varese Summer Festival, la rassegna che raduna i grandi nomi dello spettacolo nella cornice del parco settecentesco simbolo della città.

Su un palco completamente rinnovato – ora è davanti alla fontana – e in una completamente rinnovata platea – Palazzo Estense ora è dietro la schiena degli spettatori, e i biglietti più economici “godono” di una galleria vera, rialzata e più vicina rispetto a quella dell’anno scorso – la rassegna ha preso il via con un nome che più di tutti ha destato curiosità fin da subito: quello di Russel Crowe, che tutti noi conosciamo come attore (celeberrima la sua interpretazione di Massimo Decimo Meridio in Il Gladiatore) ma che in questi giorni sta portando in Italia la sua seconda passione: la musica.

Voce calda e potente, “stazza” importante, arte affabulatoria tra una canzone e l’altra e anche qualche tocco di ruffianesimo (lodevoli i tentativi di parlare la nostra lingua, e meraviglioso il secondo bis a base di Ricchi e Poveri, che ha portato una platea ormai tutta in piedi e completamente mescolata a cantare a squarciagola con lui “Sarà perchè ti amo”) hanno fatto del suo concerto, che ha mescolato canzoni originali con cover di mostri sacri del blues e del rock – dai Dire Straits a Leonard Cohen, da Johnny Cash a Dusty Springfield – un vero happening, malgrado l’inizio “ingessato” da parte di tutti. Verso la fine del concerto, E’ stato proprio Crowe però a invitare tutti ad alzarsi in piedi e a venire un po’ più vicino, dando il via alla parte più energica della serata e coinvolgendo tutti.

Un piatto davvero generoso, che non può non avere soddisfatto gli spettatori, diventati presto partecipanti attivi: e generoso è stato anche con i bis, visto che è uscito ben tre volte, dimostrando il suo piacere di fare musica. Uno di questi, come accennato, è stato davvero sorprendente e coinvolgente: e quando la voce calda di Russell ha intonato “Che confusione, sarà perchè ti amo” il pubblico varesino, che da sempre nasce composto e spesso cosi resta, ha completamente “sbragato” mettendosi a cantare e saltare con lui.

Anticipato da due miniconcerti, uno della sua “spalla” Lorraine O’Reilly e uno del cantautore Max Forleo, il concerto non ha visto sul palco solo lui e la sua band, formata di ben 9 elementi tra cui 4 coriste. A metà concerto, e nell’ultimissimo bis, si è presentato a sorpresa anche il giovane Charles Crowe, “Mio figlio” come più volte ha ben scandito in italiano.

Un modo per passare il testimone artistico alla sua prossima generazione, in una serie di concerti che li ha portati dal Colosseo agli scavi di Pompei, da Noto a Siena, e, nella sera di domenica 14 luglio, anche nei bellissimi giardini Estensi di Varese.

Il prossimo appuntamento del Varese Summer Festival è per stasera alle 21 con Fiorella Mannoia.