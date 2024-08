Che fare con i bambini nel weekend del 9, 10 e 11 agosto tra Varese e provincia

Sole e caldo in questo weekend che precede il Ferragosto. Per le famiglie con i bambini tante occasioni per guardare insieme le stelle cadenti, tra racconti, esplorazioni e picnic tra ville e prati.

Non mancano spettacoli di burattini, film sotto le stelle e giochi di luce sll’acqua per godersi la magia dell’estate in eventi suggestivi per grandi e piccini.

LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI

MALNATE – Letture sotto le stelle su lupi e lupacchiotti per San Lorenzosul sagrato della chiesa di San Matteo, sabato sera dalle 20.30 con le volontarie di Nati per leggere – L’iniziativa

VIGGIÙ – Naturalis Insubria, Amici dei Musei Viggiutesi e M42 propongono per sabato 10 agosto alle 20,15 un’escursione In cava Giudici sotto le stelle cadenti di Sa Lorenzo. Una serata speciale tradesideri, storia locale e natura – Come partecipare

AGRA – Sabato 10 Agosto, a partire dalle 21,30, il GAT (Gruppo Astronomico Tradatese) propone un’osservazione del cielo stellato in piazza Pasquinelli, dove le luci saranno completamente oscurate per l’occasione – Qui tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Sabato e domenica sera Villa Della Porta Bozzolo apre le porte eccezionalmente di sera per Astronomi per una notte, l’appuntamento del FAI dedicato al cosmo, a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli. Possibilità di gustare anche un picnic nel parco al calar della sera – Il programma

TRADATE – Sold aut i primi due dei quattro Picnic sotto le stelle promossi dal Parco Pineta a ridosso della Notte di San Lorenzo. Ancora qualche posto disponibile per le serate di domenica e lunedì – Scopri qui come partecipare

VARESE – Distesi sul prato di Villa Toeplitz a Varese, per osservare le stelle cadenti, lunedì sera dalle ore 21 con il prof Luca Molinari che racconterà com’è nato l’osservatorio Schiaparelli e guiderà nell’osservazione della pioggia di meteore – L’iniziativa

SPETTACOLI

CAZZAGO BRABBIA – Sabato 10 agosto alle 21 il Cortile dei pescatori ospita i burattini della compagnia Roggero per Il Principe Ranocchio. Lo spettacolo chiude la rassegna E…state in Paese con una reinterpretazione moderna della favola classica. Ingresso gratuito – Lo spettacolo

LAVENA PONTE TRESA – Il festival teatrale itinerante Terra e Laghi domenica 11 agosto alle ore 15 arriva all’area feste di via Jori e propone lo spettacolo per famiglie Amore di Sale – Scopri di più

ANGERA – Il lungolago di Angera venerdì sera diventa Cinema all’aperto con Esterno Notte che propone a bambinie famiglie la proiezione de La famosa invasione degli orsi in Sicilia, originale animazione italiana tratta da un classico per ragazzi di Dino Buzzati. Ingresso gratuito – Scopri di più

GAVIRATE – Il magico regno di Rosas prende vita nel cortile della Biblioteca di Gavirate allestito come cinema all’aperto venerdì 9 agosto alle ore 21.15 con la proiezione di Wish della Disney per la rassegna Cinema sotto le stelle – Il film

EVENTI

RANCO – Inizia sabato la tradizionale settimana di festa Ferragosto sotto il salice. Ogni sera un menù e uno spettacolo diverso tra fuochi d’artificio, musica e artisti di strada. Domenica alle ore 20:30 spettacolo Notte di Bolle, con bolle luminose danzano nel cielo – Tutto il programma

BAVENO (VB) – La cittadina sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, offre ogni sera uno spettacolo di musica e luci con fontane che danzano sull’acqua.Un’idea per una serata originale fuori provincia – I dettagli

GIOCHI E LABORATORI

MARNATE – Sabato 10 agosto alle ore 18 al Parco Pensatoio c’è Volando nelle storie, l’evento della Biblioteca di Marnate in cui Elena Perego condurrà i bambini in racconti animati con giochi e laboratori – L’iniziativa

VARESE – Alla Schiranna ad agosto c’è una nuova ruota panoramica per ammirare il panorama del lago dall’alto – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Torna il Luna Park fino al 18 agosto in località Gaggetto di Laveno Mombello con 40 attrazioni per grandi e piccini – Scopri di più

TUFFI ED ESCURSIONI

VARESE – Da sabato riapre il sentiero 301 per il Forte di Orino, grazie all’interruzione estiva dei lavori nell’area – Leggi qui

ESTATE NEL VARESOTTO – Laghi, parchi e montagna: venti idee per sfuggire alla canicola in provincia di Varese rra tuffi, passeggiate, cascate e parchi dove trovare refrigerio immersi nella natura – Le proposte

LIBRI – Nel libro “In viaggio con le storie” le autrici Paola Bongio e Mariangela Traficante accompagnano bambini e genitori alla scoperta di sette luoghi che hanno ispirato altrettanti grandi autori di fiabe e racconti da vivere in una gita speciale – Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

VAL VEDDASCA – Lo scorso giugno il piccolo Ethan, di quasi 2 anni, ha tragicamente perso il papà, cresciuto a Graglio e amato dalla comunità. Lunedì 12 agosto si terrà un mercatino solidale con lo scopo di raccogliere fondi per restaurare il vecchio parco giochi – ormai dismesso – per Ethan e gli altri bambini – L’iniziativa

RAGAZZI – Spazio Klinè è il nuovo spazio il sostegno psico-educativo di giovani tra gli 11 e i 21 anni e e genitori in difficoltà a Gallarate, gestito da coop LaBanda – Scopri come accedere

PRIMA INFANZIA – Lo spannolinamento dei bambini: ecco come preparare il terreno evitando pressioni, stress, premi, punizioni e la concomitanza con altri cambiamenti importanti. Sì invece a letture, osservazioni, buone abitudini – Leggi di più



