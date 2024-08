Wish è il film per bambini e famiglie al Cinema sotto le stelle di Gavirate

La rassegna di Cinema sotto le stelle di Gavirate propone per venerdì 9 agosto una serata per bambini e famiglie con la proiezione di Wish, l’ultimo film d’animazione di casa Disney.

La proiezione inizierà alle 21.15 nel cortile della Biblioteca di Gavirate – in via De Ambrosis 11 – Allestito per l’occasione come un vero e proprio cinema all’aperto.

Il film Walt Disney Animation Studios Wish racconta del magico regno di Rosas, dove uomini e donne affidano i loro sogni a re Magnifico.

La diciassettenne Asha si propone come assistente del re, ma quello che scopre la sconvolge: Magnifico non è il mago altruista che tutti credono essere, e i sogni delle persone, con lui, non sono affatto al sicuro. Il desiderio di Asha è così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star.

Il biglietto – ingresso unico a € 6.50 per tutti – può essere acquistato la sera della proiezione o sul sito cinemagarden.it.

Per maggioi informazioni biblioteca@comune.gavirate.va.it oppure 0332 748278

In caso di maltempo la proiezione sarà annullata.