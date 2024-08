Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 9, 10 e 11 agosto

Sole e caldo non mancheranno nel fine settimana, così come non mancano tante iniziative all’aria aperta, sagre e musica. Tra gli eventi segnaliamo l’attesissima Festa della Montagna con gli Alpini al Campo dei Fiori, i concerti gratuiti in Valcuvia e a Brezzo di Bedero, un’escursione notturna alla Cava Giudici di Viggiù e la Notte dei Poeti a Villa Toeplitz.

LE PREVISIONI

METEO – Dopo i temporali che hanno attraversato il Varesotto mercoledì sera, l’anticiclone si sta rinforzando, e si annuncia l’arrivo di un’ondata di caldo africano. Tra sabato e lunedì, le temperature potrebbero arrivare a toccare i 34/35°C, secondo il Centro Geofisico Prealpino che riferisce l’arrivo, appunto, di una massa d’aria d’origine africana – Leggi le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dei sapori del mare. Da venerdì 9 a domenica 11 agosto, presso l’Area Feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago, “debutta” la La sagra del Pesce. Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Ferragosto Germignaghese: un tributo ai Pooh, musica, divertimento e gusto nel cuore di Germignaga. Appuntamento nella splendida location tra via Cadorna e piazza XX Settembre con un ricco programma fatto di buon cibo, musica e tanto divertimento. Tutte le informazioni

RESCALDINA – Proseguono come da programma le serate della grande festa di Rescaldina. Da segnalare anche l’offerta gastronomica, mercatini e appuntamenti per tutti. LATINFIEXPO, presso l’area commerciale di Rescaldina, continua fino al 7 settembre 2024, tutti i martedì, venerdì e sabato dalle 19:30 alle 02. Novità 2024, l’area dedicata al country. Tutte le informazioni

EVENTI

AGRA – Sabato 10 Agosto, a partire dalle 21,30, il GAT (Gruppo Astronomico Tradatese) propone un’osservazione del cielo stellato in piazza Pasquinelli, dove le luci saranno completamente oscurate per l’occasione – Tutte informazioni

LAVENO MOMBELLO – Fino a domenica 18 agosto a Laveno Mombello (sul lungolago in località Gaggetto) c’è il luna park, che quest’anno conta 40 attrazioni e food truck. – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Proseguono gli appuntamenti di agosto a Maccagno con Pino e Veddasca, con tante iniziative anche in questo fine settimana: musica, mercatini e racconti della valle – Tutte le informazioni

TRADATE – Stelle cadenti, picnic e musica al Parco Pineta di Tradate con quattro magiche serate proposte dalla Cooperativa Sociale AstroNatura, dal 9 al 12 agosto, per esprimere desideri sotto il cielo stellato – Tutte le informazioni

VARESOTTO – Continua l’iniziativa “Sere Fai d’Estate”, il programma che da giugno a settembre propone oltre 300 eventi, tra cui aperitivi e picnic al calar del sole, concerti e spettacoli sotto le stelle, brevi lezioni di astronomia e molto altro. – Tutte le informazioni

VARESE – Grande attesa a Varese per la 36esima edizione della Notte dei Poeti, la rassegna, ideata da Dino Azzalin intitolata “La poesia e la voce”. L’appuntamento è per sabato 10 agosto alle 21.30 nella suggestiva cornice di Villa Toeplitz. – Qui tutte le informazioni

VARESE – Alla Schiranna non può mancare un giro sulla nuova ruota panoramica – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

BARASSO – Il Comune e la Pro Loco di Barasso, all’interno dei festeggiamenti della Parrocchia per la Festa dell’Assunta, organizzano una nuova festa in centro paese, con street Food e musica. Appuntamento sabato 10 agosto dalle ore 19 in Piazza San Martino – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Somma Lombardo si anima con l’evento “Bocciofila in Festa”, una celebrazione della tradizione e della cultura italiana che promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti delle bocce, della danza e della buona cucina. Dall’8 all’11 agosto e dal 14 al 18 agosto al Parco di Corso Europa – Tutte le informazioni

VARESE – Torna l’amata festa della Montagna con gli Alpini di Varese al Campo dei Fiori. Sette giorni da mattina a notte inoltrata, con tanti eventi culturali sportivi, ambientali, ludici, ricreativi. E poi la polenta, regina indiscussa di ogni Festa della Montagna. – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

ESTERNO NOTTE – Nel fine settimana proseguono le proposte di esterno notte, la rassegna di cinema all’aperto di FilmStudio09. Proiezioni a Luino, Angera e Varese – Qui il calendario completo

LAVENA PONTE TRESA – Nuovo appuntamento a Lavena Ponte Tresa con il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” che domenica 11 agosto alle 15 all’area feste di via Jori propone lo spettacolo per famiglie “Amore di Sale”- Tutte le informazioni

ESCURSIONI

VARESE – Riapre il sentiero per il Forte di Orino. Dal 10 agosto il sentiero 301 torna ad essere percorribile grazie all’interruzione estiva dei lavori nell’area. Rimangono sempre vietati i voli in parapendio – Tutte le informazioni

VIGGIU’ – Naturalis Insubria, Amici dei Musei Viggiutesi e M42 propongono per sabato 10 agosto alle 20,15 una serata speciale tra stelle cadenti, storia locale e natura con un’escursione guidata in notturna alla Cava Giudici, recentemente aperta alle visite- Tutte le informazioni

ARTE, MOSTRE E MERCATINI

LAVENO MOMBELLO – Domenica 11 agosto alle 18.30 in Via De Angeli 46 a Laveno sarà inaugurata la personale “A solo pochi eletti la luce dell’aurora” che vedrà esposte le nuove opere di Alessandro Puccia appositamente realizzate e dedicate al Lago Maggiore. Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 11 agosto 202 il centro storico di Varese si animerà con l’edizione di agosto dell’Antico Mercato Bosino. Bancarelle in corso Matteotti dalle 8 alle 18.30 – Tutte le informazioni

MUSICA

BREZZO DI BEDERO – Nuovo appuntamento con la stagione musicale della Canonica: Marco Giani e Irene Veneziano domenica 11 agosto alle 21 proporranno un concerto per clarinetto e pianoforte a Casa Paolo Domenica – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – Domenica 11 agosto la rassegna ospita nuovamente il grande chitarrista Antonio Domingueza, una stella del mondo della chitarra classica spagnola. Il concerto “Dall’Andalusia alla Valcuvia si terrà nella chiesa di San Michele, a Cavona, con inizio alle 21 – Tutte le informazioni

LAGO MAGGIORE – Proseguono gli eventi del festival LagoMaggioreMusica: la manifestazione – organizzata da Gioventù Musicale d’Italia sulle due sponde del Verbano. Diversi gli appuntamenti nel fine settimana – Tutte le informazioni

ORINO – Sabato 10 agosto nella chiesa di san Lorenzo, MusiCuvia propone un bel concerto per arpa e flauto con Clarissa e Elena Guarneri. Un omaggio al 10 agosto con musiche di Handel, Gluck, Fauré, Debussy – Tutte le informazioni

WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE

ESTATE NEL VARESOTTO

