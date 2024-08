Pomeriggi creativi per i bambini nel Bosco del Lazzaretto di Somma Lombardo

Il Bosco del Lazzaretto di Somma Lombardo accoglie i bambini in quattro pomeriggi d’agosto dove coltivare amicizie, fantasia e creatività insieme agli amici e ai volonntari dell’associazione La casa di Mago Merlino, promotrice dell’iniziativa.

I “Pomeriggi insieme” partono giovedì 8 agosto alle ore 17 con un laboratorio pensato per creare il Filo della felicità e diversi incensi con materiali naturali per profumare casa. Il tutto ispirato dalla favola della giornata, dedicata ad una fata del bosco

L’incontro successivo è in programma per la vigilia di Ferragosto, mercoledì 14 sempre alle ore 17, e poi nei pomeriggi di giovedì 22 e 29 agosto.

Ogni volta ad accogliere i bambini saranno letture da condividere, giochi e laboratori fanntasiosi per trascorrere del tempo insieme e conoscere le piante del bosco divertendosi al fresco della loro ombra.

Il bosco del Lazzaretto è in viale del Santuario a Somma Lombardo.

La partecipazione ai Pomeriggi inseime è per tutti gratuita. Consigliate scarpe comode e antizanzara.

L’evento ha il patrocinio della Città di Somma Lombardo.

Per maggiori informazioni scrivere a casadimagomerlino@libero.it oppure 333 608 5406 – 345 4885451.