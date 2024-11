A Carnago tre giorni di eventi per la Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

In programma eventi dedicati a bambini, adolescenti e genitori, pensati per riflettere insieme sui diritti, le sfide e le esperienze legate alla crescita

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dal 20 al 22 novembre, il Comune di Carnago proporrà un ricco calendario di eventi dedicati a bambini, adolescenti e genitori, pensati per riflettere insieme sui diritti, le sfide e le esperienze legate alla crescita. Tutte le iniziative in programma saranno realizzate con il contributo dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Si inizierà mercoledì 20 novembre, alle ore 8.30, con La Parata dei Bambini, durante la quale gli alunni della scuola Primaria “E. Fermi” e della Scuola dell’Infanzia “G. Sommaruga” sfileranno per le vie del paese portando con sé slogan e cartelloni per ricordare i diritti di tutti i bambini. La parata si concluderà a scuola, dove i partecipanti potranno assistere allo spettacolo teatrale proposto da Progetto Zattera, “Le città sotto il tendone” di e con Marco Raparoli. Una rappresentazione che esplora i diritti e i doveri dei cittadini in un contesto scenico immaginario, con letture ispirate alla Carta dei Diritti.

Giovedì 21 novembre, la Biblioteca Comunale – BICA di Carnago accoglierà una serata per i genitori dal titolo “Non lo riconosco più! Cambiamenti, conflitti e speranze di un figlio adolescente”. L’incontro, che avrà inizio alle 20.30, sarà condotto dal dott. Giuseppe Ciccomascolo, pedagogista clinico e autore del podcast “PIONIERI MODERNI: Adolescenza da scoprire”. Questo appuntamento offrirà ai genitori uno spazio per riflettere sulle sfide e i mutamenti dell’età adolescenziale, favorendo un miglior dialogo tra generazioni.

Il calendario delle iniziative si concluderà venerdì 22 novembre con la prima Play Night in BICA dedicata ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado. L’evento è pensato per far divertire i giovani sviluppando al contempo abilità di collaborazione e comunicazione strategica. Dalle 17.00, presso la Biblioteca Comunale, i partecipanti potranno cimentarsi in avventure a squadre attraverso videogiochi collaborativi, sotto la guida degli operatori della Cooperativa Sociale Naturart. Le prossime edizioni della Play Night sono già in programma per venerdì 6 e 20 dicembre, in modo da rendere questo appuntamento un’occasione di crescita continua per i giovani.

Con queste iniziative, il Comune di Carnago desidera promuovere una cultura che valorizza i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e che sensibilizza la comunità sui temi legati alla crescita e alla partecipazione attiva dei più giovani.