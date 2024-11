Ultima rata della Tari a Varese: scade il 1° dicembre

Si avvicina il termine per saldare la tassa sui rifiuti: il 1° dicembre è in scadenza l’ultima rata della TARI. Chi non avesse ricevuto l’avviso o non fosse ancora riuscito a pagare le rate precedenti, entro il 1° dicembre può corrispondere il saldo senza incorrere in sanzioni. Per ricevere informazioni è possibile scrivere a tarivarese@impresasangalli.it, o tramite PEC tarivarese@legalmail.it, oppure fissare un appuntamento con lo Sportello TARI che si trova in via Proserpio 13, chiamando il numero verde 800-401270.

Tutte le informazioni, con la modulistica scaricabile e compilabile online, sono sul sito varesepulita.it.