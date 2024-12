Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 27, 28, 29 dicembre

Il meteo regala temperature miti e belle giornate in questi giorni di pausa tra Natale e Capodanno. Prosegue la magia del Presepe al Chiostro di Voltorre con una mostra unica di 100 presepi, installazioni artistiche e percorsi emozionali per un’esperienza natalizia indimenticabile. Per le feste l’Eremo di Santa Caterina del Sasso si veste di luci e ospita una mostra dedicata al presepe. Qualche suggerimento per mostre e musei da vedere durante le feste. In questi giorni di vacanza è bello regalarsi un momento nell’arte con una visita a mostre e musei. Alcuni suggerimenti della redazione a Varese e fuori porta.

METEO

LA PREVISIONI – Temperature miti e belle giornate fino a Capodanno. Le previsioni del Centro Geofisico prealpino escludono perturbazioni almeno fino ai primi giorni di gennaio – Leggi le previsioni

GAVIRATE – Natale al Chiostro di Voltorre: scopri la magia dei presepi in un luogo senza tempo. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, il Chiostro di Voltorre a Gavirate ospiterà “Città dei Presepi 2024”: una mostra unica con 100 presepi, installazioni artistiche e percorsi emozionali per un’esperienza natalizia indimenticabile – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – La magia del Natale torna a brillare con le 850 mila lucine di Leggiuno. Le Lucine di Natale faranno immergere anche quest’anno i visitatori in un’atmosfera fiabesca grazie agli oltre 850.000 led che illumineranno il borgo. Dal 5 dicembre al 6 gennaio a Leggiuno – Tutte le informazioni

EVENTI

CADREZZATE CON OSMATE – Da Natale all’Epifania: a Cadrezzate il presepe tematico in movimento. Il presepe sarà visitabile dalle ore 14,30 alle 17,30 nella sala sotto la chiesa parrocchiale di S. Margherita – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Per le feste l’Eremo di Santa Caterina del Sasso si veste di luci e ospita una mostra dedicata al presepe. Apertura straordinaria con cena a Capodanno. Previste aperture serali per le feste natalizie. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali – Tutte le informazioni

VARESE – Uno spettacolo circense Nella mente di Kafka alla Biblioteca di Varese. Ingresso gratuito e doppia replica alle ore 11.30 e alle 17 di sabato 28 dicembre, per lo spettacolo di Circo teatro #inbiblioteca dedicato alle Metamorfosi di Kafka – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – A Schianno un presepe che celebra l’acqua e il Giubileo 2025. Una novità speciale arricchisce quest’edizione: in occasione del Giubileo, che si inaugura ufficialmente il 24 dicembre, sul portone d’ingresso della chiesa dei Santi Cosma e Damiano è stata rappresentata la Porta Santa di San Pietro – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

ARTE – Mostre e musei da vedere durante le feste. In questi giorni di vacanza è bello regalarsi un momento nell’arte con una visita a mostre e musei. Ecco alcuni suggerimenti a Varese e fuori porta – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese la seconda edizione di “Arte in libertà”. La rassegna organizzata dalle Aci con opere realizzate dai detenuti della Casa Circondariale “Miogni” – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 dicembre sul Lago Maggiore. Isole illuminate, musei aperti e percorsi tra i presepi. Gli eventi del fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni – Gli appuntamenti