Sicurezza, la Lega di Saronno chiede un giro di vite

La Lega di Saronno torna ad attaccare l’Amministrazione Airoldi sul tema sicurezza.

In un comunicato stampa diffuso ieri sera, la segretaria cittadina parla di una «città abbandonata a se stessa, mentre l’amministrazione Airoldi resta immobile, incapace di garantire sicurezza e ordine».

«Gli episodi che hanno funestato Saronno negli ultimi mesi parlano chiaro: Saronno pare essere diventata zona di guerra. Solo per citare i casi più eclatanti: aggressioni e accoltellamenti, dall’accoltellamento nel sottopasso della stazione a settembre fino all’omicidio di via Varese a ottobre, sparatorie in pieno giorno, la cronaca nera è un triste compagno quotidiano per i saronnesi. Rapine e microcriminalità: dai furti in stazione alle rapine ai danni di studenti minacciati con coltelli, la microcriminalità prolifera indisturbata. Risse e violenze di gruppo: piazza Cadorna, via Colombo e altre zone sono state teatri di scontri violenti, con persone che si affrontano lanciando sedie e tavoli e coltelli. Di fronte a questa escalation di insicurezza, l’amministrazione Airoldi non fa nulla di concreto per invertire la rotta. Nessun aumento dei controlli, nessuna reale politica di prevenzione. Il piano di sicurezza strombazzato dal sindaco Airoldi è finito nel cestino della pattumiera, così come il resto della città. Si assiste ad una totale mancanza di rispetto del sindaco Airoldi e della sua maggioranza nei confronti dei cittadini ormai esasperati per una situazione al limite della guerriglia urbana. La città è stanca di assistere a litigi interni alla maggioranza su questioni di bilancio e urbanistica, mentre la sicurezza è completamente dimenticata».

La Lega chiede un giro di vite: «È ora che l’amministrazione Airoldi si assuma le proprie responsabilità. Servono interventi concreti e immediati per contrastare la delinquenza, come maggiori controlli delle forze dell’ordine, presidi fissi nei punti sensibili e un piano di sicurezza efficace. La Lega continuerà a vigilare e a chiedere conto di questa gestione disastrosa. I saronnesi meritano di vivere in una città sicura, e non in un luogo dove violenza e degrado sono ormai all’ordine del giorno».

Infine un messaggio alla politica: «Chi si è preso la responsabilità politica di mantenere al potere Airoldi non si aspetti di sottoscrivere accordi con la Lega», dice il segretario cittadino Angelo Veronesi.