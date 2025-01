Domenica 2 febbraio apertura della Bottega Solidale di Good Samaritan ODV

La Bottega Solidale di Brunello è il cuore di un progetto di speranza e rinascita per le donne vulnerabili di Gulu, in Uganda: la Wawoto Kacel (che in lingua locale significa “camminiamo insieme”). Qui, il lavoro diventa dignità, il supporto si trasforma in opportunità e la solidarietà crea un impatto reale. Ogni prodotto venduto racconta una storia di riscatto e unisce chi lo ha realizzato a chi lo sceglie, contribuendo a costruire un futuro di inclusione e cambiamento.

La Bottega Solidale di Good Samaritan svolge un ruolo cruciale nel raccogliere fondi necessari per sostenere le attività della Wawoto Kacel, che offre alle donne opportunità lavorative, tutela della salute e supporto psicologico. La vendita dei prodotti artigianali realizzati dalle donne permette di generare reddito e favorire lo sviluppo di una rete di sostegno reciproco. Inoltre, la Bottega, consente di sensibilizzare il pubblico riguardo le sfide che affrontano le donne in contesti di vulnerabilità e all’importanza di promuovere pratiche commerciali etiche e responsabili.

Da quest’anno la Bottega Solidale sarà aperta tutte le domeniche (da febbraio a giugno e da ottobre a dicembre) per darti la possibilità di scoprire i nostri prodotti e per essere partecipe di una trasformazione concreta nella vita delle donne malate di AIDS, poliomielitiche e reduci di guerra. Il team delle volontarie permetterà alla Bottega di rimanere attiva, di crescere e di proporre sempre nuovi prodotti per soddisfare tutte le esigenze! Se anche tu vuoi far parte del nostro team e partecipare attivamente alla gestione dello shop, all’organizzazione di eventi o alla creazione di prodotti nuovi scrivi a goodsamaritanodv@gmail.com oppure chiama Susanna al 349.5297872. Saremo davvero felici di conoscerti e di ampliare il nostro gruppo!

A partire da domenica 2 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, troverai aperto lo spazio espositivo di via Santa Maria 20 a Brunello nel bellissimo contesto della Chiesa di Santa Maria Annunciata che, nelle prime ore del pomeriggio, permette anche visite guidate gratuite.

Cosa troverai alla Bottega Solidale?

Tantissimi sono i prodotti tra cui scegliere: dagli articoli per la casa come tovaglie tinte a mano o tessute al telaio, ai porta torte, grembiuli (meravigliosamente confezionati), presine, sotto pentola o sotto piatti in foglia di banano, lavandette per gli ospiti; agli accessori per la persona: astucci in stoffa africana, ventagli, collane e bracciali di carta, sciarpe tessute al telaio, borse in kitenge, pochette, ponchi in maglia e moltissimi altri originali prodotti realizzati con materie prime locali.

Non mancano i prodotti alimentari che arrivano da realtà solidali: i cioccolati e le scorze d’arancia di Modica del Laboratorio Don Puglisi, i biscotti della cooperativa Alle Cascine, le tisanelle di Libero Mondo oppure il sale aromatico dell’Anfass di Somma Lombardo. Troverai anche prodotti per la cura personale come saponi, crema mani e burro cacao, tutto eco-biologico.

L’obiettivo del 2025 sarà proporre sempre più nuovi prodotti, sia artigianali che alimentari..

Vieni a trovarci presso la bottega solidale oppure acquista dallo shop online e approfitta dei SALDI.

Durante l’anno Good Samaritan proporrà inoltre diversi momenti per conoscere i sostenitori e mostrare loro le attività che vengono realizzate a Gulu, nord Uganda a sostegno della popolazione più vulnerabile, come i bambini e le donne. Numerosi saranno anche i momenti culturali e d’intrattenimento, come il Concerto di Pasqua di domenica 13 aprile.

Good Samaritan si distingue da più di venticinque anni per il suo instancabile impegno attraverso il sostegno a distanza, l’accompagnamento delle donne nel mondo del lavoro, il supporto ai bambini e ai ragazzi orfani, alle ragazze madri, ai gruppi di persone vulnerabili con progetti di micro credito e molti altri importanti interventi.

Suor Dorina Tadiello, in questo momento in Uganda, sta lavorando, insieme all’organizzazione locale Comboni Samaritans of Gulu, di cui Good Samaritan è il maggior donatore, per garantire un futuro ai progetti e quindi ai suoi beneficiari. Puoi seguire gli aggiornamenti delle attività e donare sul nostro sito www.good-samaritan.it