La Lega chiede il taser per la Polizia Locale di Varese: mozione in Consiglio Comunale

Il Gruppo della Lega annuncia di aver depositato una mozione per chiedere la dotazione del taser agli agenti della Polizia Locale di Varese, da discutere nel prossimo Consiglio Comunale.

«La proposta rappresenta un ulteriore passo nella direzione della sicurezza cittadina e della tutela degli operatori delle forze dell’ordine – spiega il consigliere comunale e regionale del Carroccio Emanuele Monti – L’impegno per garantire strumenti adeguati alla Polizia Locale non è nuovo. Già nel 2021, il Gruppo della Lega, a mia firma, aveva presentato un emendamento al bilancio comunale con l’obiettivo di avviare l’iter per la dotazione del taser, in linea con le normative che consentivano ai comuni capoluogo di provincia di adottare questa misura».

«Il PD varesino – prosegue il Gruppo Lega di Varese – non ha grandi scuse considerato che anche il Comune di Milano, amministrato come Varese dal Partito Democratico, ha già introdotto il taser in dotazione alla Polizia Locale dopo la forte richiesta della Lega. Crediamo che Varese debba seguire questa strada per garantire un intervento più sicuro ed efficace nelle situazioni critiche e tutelare sia i cittadini che gli agenti. Serve un segnale forte per la sicurezza a Varese, gli episodi di violenza contro le forze dell’ordine, come il recente investimento di un poliziotto nella zona delle Bustecche durante controlli antidroga, dimostrano l’urgenza di strumenti che possano migliorare le condizioni operative degli agenti e aumentare il livello di sicurezza sul territorio».

Il Gruppo della Lega invita l’amministrazione comunale e il Consiglio a sostenere la mozione e ad adottare tutte le azioni necessarie per concretizzare questa proposta nel più breve tempo possibile. Contestualmente, verrà inviata una lettera al Prefetto e ai comandanti delle Forze dell’Ordine per esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti «degli uomini e delle donne che ogni giorno operano per la sicurezza della nostra città».

Il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella Legge 1° dicembre 2018, n. 132, aveva introdotto per i comuni capoluogo la possibilità di utilizzare il taser in via sperimentale, grazie all’iniziativa della Lega in parlamento. Tale possibilità è stata estesa dal Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito nella Legge 21 giugno 2023, n. 74, anche ai comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 100.000 abitanti.

Recentemente, con il Decreto legge Milleproroghe, il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per estendere l’uso del taser anche ai comuni con meno di 20.000 abitanti.