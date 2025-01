La storia dei trasporti postali a Varese in una serata da non perdere

Lunedi 3 febbraio 2025, ore 21.30, in via Cesare Correnti 3, presso la sede del Club Varese Auto Moto Storiche, racconteremo la STORIA DEI TRASPORTI POSTALI A VARESE.

Protagonista di un’appassionante saga è la FAMIGLIA MOTTINO di Induno Olona che ha gestito, dagli anni Trenta in poi, i trasporti postali dal Luinese al Saronnese con epicentro Varese, grazie a numerosi veicoli che hanno fatto storia: Fiat Balilla 3 e 4 marce, furgone Romeo Alfa, Fiat 614 furgonato, 1500 6 cilindri, 500 C furgonata, 615, 600 T, 1100 T, 1100 TV, 600 multipla OM, 600 modificata in Abarth, 1500 L per servizi postali e Banca d’Italia.

Nella sede del club Varese Auto Moto Storiche i soci, e chi potrebbe diventarlo, assisteranno ad una carrellata di foto e racconti ricchi di cenni storici legati ai veicoli, ai luoghi del Varesotto e al servizio postale per Varese e provincia, dalla metà degli anni ‘30 in poi.

Si tratta del primo di una serie di appuntamenti interessanti, intrisi di cultura del motorismo storico, valorizzando eccellenze del territorio di Varese e provincia. La seconda serata culturale è fissata lunedì 24 febbraio ‘25, ore 21.30, con tema: “Consigli e rischi dei contratti di compravendita di auto e moto storiche”.