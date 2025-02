A Milano l’esame più duro: l’Openjobmetis saprà reagire?

Dopo aver incassato la bellezza di 184 punti negli ultimi 60′ giocati, più di 30 per quarto, alla Openjobmetis guidata da Herman Mandole si chiede innanzitutto una cosa. Non la vittoria – poi, certo, si gioca per quello in qualunque occasione – ma almeno la reazione, la grinta, la voglia di stare in campo e giocare a pallacanestro.

E pazienza se l’avversario di turno si chiama EA7 Milano, anzi: se questo è il momento di reagire, meglio trovarsi di fronte l’avversaria più quotata, per di più la rivale di sempre nella partita che per forza di cose non può essere sottovalutata. Il derby di Assago, che va in scena domenica 2 febbraio dalle 17,30, diventa quindi un banco di prova per un gruppo che contro Brescia è apparso molle, sfiduciato, senza stimoli. Al contrario, l’Olimpia che ha battuto giovedì il Panathinaikos arriva all’appuntamento in gran spolvero.

Alla vigilia sia Mandole sia Messina contano i presenti, anche se con logiche differenti. Il coach argentino ha un solo tassello da far ballare, ovvero la scelta tra Desonta Bradford e Justin Gray: quest’ultimo ha saltato l’allenamento del venerdì per un’indisposizione ma ha lavorato regolarmente al sabato ed è quindi tornato pienamente in corsa per un posto a referto. L’intenzione originale era quella di schierare proprio Gray per via della fisicità delle ali milanesi, vedremo se il problemino di salute avrà cambiato qualcosa nelle gerarchie: la decisione domenica mattina.

Messina invece ritroverà un po’ di uomini acciaccati come Ricci, Flaccadori e forse Diop, tutti importanti in campionato vista la necessità di schierare sei italiani. Nel pacchetto stranieri mancheranno il lungodegente Nebo, Causeur e Mirotic, assente anche nell’impensabile partita di andata quando la Openjobmetis sorprese i biancorossi milanesi (94-92) con una gran prova di Nino Johnson e un match solido – il migliore tra i pochi disputati con Varese – dell’ex Keifer Sykes.

Sul regista di Chicago sono puntati molti occhi anche stavolta, un po’ perché sarà (con Librizzi) l’avversario diretto di Nico Mannion, il più atteso tra gli ex, un po’ perché bisognerà capire a quale livello fisico è arrivato. L’infortunio muscolare patito a Reggio Emilia infatti, ha tarpato la crescita di condizione di Sykes che, al contrario, avrebbe avuto bisogno di maggiore continuità per rendere come ci si aspetta. Mandole in sede di presentazione ha spiegato che il numero 11 è ora pronto per essere schierato senza dover centellinare i minuti ma è chiaro che – specie contro difese fisiche come sarà quella dell’EA7 – la sua autonomia è tutta da capire. Speriamo che sia la stessa del match di andata.

DIRETTAVN – La partita sarà raccontata azione dopo azione, da VareseNews nel consueto contenitore #direttavn: il liveblog è già disponibile da venerdì pomeriggio e dalle 16,45 circa di domenica si riempirà con tutto quel che accadrà sul campo. La diretta è offerta da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale di Varese. Per collegarsi – e intervenire nella chat – è sufficiente CLICCARE QUI.

LA CLASSIFICA (dopo 17 giornate): Trapani, Brescia, Trento 26; V. Bologna 24; Milano 22; Reggio Emilia, Trieste, Tortona 20; Venezia 16, Sassari, Treviso 14; VARESE 12; Pistoia, Scafati, Cremona, Napoli 8.

LO SPORT A MATERIA – Giovedì 6 febbraio (ore 21) la nuova sede di VareseNews, lo spazio Materia a Sant’Alessandro di Castronno, ospiterà un appuntamento con lo sport. Ospite della serata il giornalista Dario Ceccarelli che presenta il proprio libro “Le ragazze irresistibili”. In sala anche alcune campionesse del territorio: Alice Codato, Linda De Filippis (canottaggio) e Giada Martinoli (ciclismo). CLICCATE QUI per prenotare il vostro posto (gratuito).