A Varese lavori di riqualificazione nell’area della vecchia Ferramenta di via Lazio

Negli ultimi anni a Varese sono stati rigenerati quasi 250mila metri quadrati di superficie, pari a circa 30 campi da calcio. Una cifra raggiunta grazie all’ultimo intervento di riqualificazione in corso in questi giorni che vede la trasformazione di una vecchia azienda abbandonata su una superficie di oltre 12mila metri quadrati tra la via Lazio e largo Flaiano. Se si contano le rigenerazioni più importanti, negli ultimi anni, si arriva a oltre 25 interventi che hanno interessato in vario modo tutto il territorio cittadino.

Tra le più grandi rigenerazioni ovviamente ci sono quelle come la riqualificazione ex Enel a Biumo e l’ex Falegnameria Fidanza di via Carcano, e ancora la ex FIAT di viale Belforte. È di questi giorni poi l’inaugurazione di una nuova struttura di cura di via Guicciardini, si tratta di un’altra rigenerazione urbana della città: dove sorgeva un’azienda storica ormai da anni in stato di disuso e abbandono, oggi ci sono un ampio parcheggio pubblico a disposizione degli utenti dell’Ospedale e una nuova struttura di cura polivalente. Molto importante per tutta Varese è poi l’intervento di rigenerazione della ex Aermacchi a Masnago.

“Varese è in continua trasformazione grazie alle tantissime rigenerazioni di spazi abbandonati – spiega l’assessore Andrea Civati – In questi giorni infatti una nuova area urbana sta subendo un intervento di rigenerazione dopo anni di abbandono si tratta della vecchia Ferramenta Varese di via Lazio a due passi da Largo Flaiano. Una nuova riqualificazione di uno spazio in disuso che presto verrà riconsegnato alla città dopo anni di degrado. Questo è sempre stato un nostro obiettivo: recuperare aree in stato di abbandono e solo negli ultimi anni abbiamo raggiunto la cifra di quasi 250mila metri quadrati di superficie che sono stati riconsegnati alla città dopo essere stati riqualificati. A questo ottimo risultato aggiungo anche quello della tutela del suolo perché, anche grazie alla scelta di rigenerare spazi abbandonati, in questi anni si è evitato che venisse consumato suolo libero. Insomma, si tratta di scelte urbanistiche importanti che porteremo avanti anche nel prossimo Piano di Governo del Territorio che stiamo elaborando”.

“All’ottimo risultato raggiunto in città in merito alle tantissime aree riqualificate in questi anni – aggiunge il sindaco Galimberti – voglio sottolineare anche come l’intervento di largo Flaiano stia facendo da volano per una rigenerazione più ampia di tutta la zona, rivitalizzando il tessuto urbano e commerciale dell’intera area”.