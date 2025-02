Addio a Giovanni Dell’Acqua, fu sindaco di Azzate

È morto a 84 anni l’ex sindaco di Azzate Giovanni Dell’Acqua.

Dell’Acqua è stato sindaco dal 2009 al 2013 e la sua amministrazione è stata piuttosto travagliata tanto che si concluse con le sue dimissioni, dopo giorni di clima infuocato, lasciato solo dalla maggioranza, e in particolare dalla Lega Nord.

Il sindaco di Azzate Raffaele Simone lo ricorda con tenerezza e affetto: «Era una brava persona, molto attento agli altri. Non sono stati anni facile per lui e ha lasciato la guida del paese con grande amarezza. Si era ritirato poi a vita privata e ha esercitato come dentista ad Azzate per molti anni, fino a quando si è ammalato e ha dovuto chiudere lo studio».

«Esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Giovanni Dell’Acqua – ha aggiunto Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega-. La sua perdita lascia un grande vuoto nella comunità che ha servito con dedizione e impegno. La sua serietà, la sua umanità e il suo impegno rimarranno impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui».