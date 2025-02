Alfa al lavoro per estendere la rete fognaria di Cassano Magnago, saranno undici le vie collegate

Si chiuderanno settimana prossima i lavori per la posa della fognatura in via Rossini a Cassano Magnago. L’opera rientra in un più vasto programma d’interventi che permetterà finalmente di allacciare al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti idrici undici vie della città in precedenza non collegate: due chilometri di nuove tubazioni per un investimento di quasi 2 milioni di euro. (nella foto da sinistra Marco Inannotti e Luigi Santaniello, tecnico progettazione e direzione lavori Alfa)

I lavori idraulici si prevede terminino entro la fine dell’anno.

A trarne beneficio saranno il territorio e in particolare più di mille cittadini, i quali potranno finalmente allacciare abitazioni, negozi e aziende alla rete comunale.

ACQUA PULITA PER L’AMBIENTE

Rete comunale il cui recapito finale è l’impianto di depurazione di Sant’Antonino Ticino, a Lonate Pozzolo. In altre parole, gli scarichi fognari saranno trattati e depurati, in modo da restituire acqua pulita all’ambiente.

Dopo via Rossini, i lavori interesseranno le vie Donizetti, Puccini e Toscanini, per tratti lunghi complessivamente 505 metri, e a seguire toccheranno le rimanenti vie Buonarroti, Confalonieri, Mascagni e Venegoni. Per quest’ultima, il cantiere per la realizzazione di 365 metri di condotte partirà con l’arrivo dell’estate, anche per minimizzare l’impatto sul traffico.

La nuova fognatura è già una realtà invece nelle vie Alfieri, Ariosto e Tasso.

IN RETE CON IL TERRITORIO

Inevitabilmente, tutti questi cantieri comportano qualche disagio alla circolazione stradale, ma Alfa e Amministrazione comunale sono in stretto contatto sin dall’avvio dei lavori per garantire la migliore viabilità alternativa.

È bene ricordare che realizzare una fognatura significa: tagliare e demolire la massicciata stradale, scavare e creare un sottofondo di ghiaia.

Poi, una volta posizionati i tubi in Gres e le camerette d’ispezione, è necessario posare e mettere in quota i chiusini. Solo dopo tutte queste operazioni si può passare al ripristino della pavimentazione stradale, che richiede comunque tempo per la stabilizzazione. Un lungo lavoro, dunque, volto alla salvaguardia dell’ambiente.

A Cassano Magnago Alfa aveva già provveduto a completare, nei mesi scorsi, anche il rifacimento della fognatura di via Trento: quasi 1.600 metri e un investimento di 574.000 euro finanziato con fondi del PNRR.