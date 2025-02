L’amore tra un uomo e il suo cane è uno dei legami più antichi, puri e incondizionati che esistano. Coevolviamo con il cane da oltre 15000 anni e questo ci porta a considerarci reciprocamente “specie amiche”. Avere un cane significa avere un compagno fedele, un amico, un compagno, un familiare. I cani sanno come rendere ogni giornata migliore con la loro semplice presenza.

Sono innumerevoli i benefici tangibili dell’avere un cane in famiglia e condividere con lui la nostra vita. Riduzione dello stress: accarezzare un cane può abbassare i livelli di stress e ansia grazie al rilascio di endorfine e serotonina. Miglioramento dell’umore: la compagnia di un cane spesso aiuta a combattere la solitudine e la depressione. Benefici fisici: passeggiare regolarmente con il cane mantiene entrambi in salute. Routine e disciplina: prendersi cura di un cane aiuta a mantenere una routine quotidiana e ad essere più responsabili di noi stessi e degli altri.

La bellezza dell’amore tra un uomo e il suo cane risiede nella sua semplicità. I cani amano senza condizioni, accettano i loro umani con tutti i loro difetti e sono sempre pronti a offrire conforto nei momenti difficili. Questo amore incondizionato insegna agli esseri umani la vera essenza dell’affetto e della dedizione.

Amare un cane è un’esperienza meravigliosa che arricchisce la vita. Tuttavia, per costruire un legame forte e significativo con il tuo amico a quattro zampe, è essenziale conoscerlo. Ecco alcune delle ragioni per cui la conoscenza è fondamentale per l’amore verso un cane. Ogni cane ha una personalità unica, proprio come noi. È fondamentale farsi guidare da un esperto nella scelta del cane che meglio si adatta a noi e al nostro stile di vita, senza seguire le mode del momento o i “sentito dire”. Oltretutto ogni razza o mix di razze ha esigenze diverse in termini di fabbisogni giornalieri per soddisfare le proprie motivazioni e vocazioni (esercizio fisico, giochi olfattivi, giochi cognitivi, gioco sociale etc).

È inoltre necessario, onde evitare malintesi o spiacevoli conseguenze, imparare a conoscere il linguaggio posturale del cane e ciò che quindi ci sta comunicando attraverso la coda, le orecchie, gli occhi, la postura, le vocalizzazioni.

Rispetto reciproco e voglia di mettersi in gioco insieme sono altri ingredienti fondamentali. Solo quando avremo tutti questi ingredienti mixati all’amore, potremo davvero gioire nell’avere vicino a noi il compagno di vita migliore del mondo… augurandoci che anche lui pensi lo stesso di noi!

Sabrina Brusa – Ciac