Assemblea dei lavoratori all’ospedale di Luino sul problema della sicurezza di notte

Un centinaio di dipendenti dell’ospedale di Luino ha preso parte all’assemblea all’aperto indetta dalla UIL FPL sul tema della sicurezza e chi è svolta oggi. giovedì 6 febbraio, tra le 12 e le 15.

La presenza di alcuni soggetti estranei viene vissuta come un fattore inquietante dagli operatori. Senzatetto trascorrono la notte al quinto piano dove si sta realizzando l’ospedale di comunità. Segni di bivacco si trovano in diversi luoghi del Confalonieri dove non ci sono attività notturne.

« L’assemblea è durata tre ore per dare modo al personale sanitario di venire a rotazione dai reparti per segnalare situazioni di disagio – spiega Antonio Negro rappresentante sindacale Uil FPL alla Sette Laghi – Hanno partecipato anche i carabinieri della locale stazioni di Luino che hanno ascoltato i racconti dei dipendenti. Il capitano dei carabinieri, che più volte sono intervenuti su chiamata del personale, ha assicurato che si occuperà della faccenda e in un paio di settimane spera di risolvere».

La richiesta principale è quella all’ufficio tecnico di bloccare tutti i varchi apribili nel presidio del Confalonieri: « Confidiamo in un intervento per chiudere effettivamente l’ospedale agli estranei nelle ore notturne» commenta Negro che ha condotto l’assemblea insieme al segretario territoriale di Cisl FPL Gianluca Firrisi, al rappresentante sindacale al Confalonieri Fabrizio Piazza e al coordinatore dei rappresentanti della sicurezza dei lavoratori Antonio Donnarumma.