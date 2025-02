Bando Aler per 18 alloggi a canone moderato a Varese e Saronno: privilegiati i dipendenti delle aziende ospedaliere

Diciotto appartamenti a canone moderato per professionisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, operanti nella Provincia di Varese.

L’azienda per l’edilizia residenziale pubblica, ALER, della provincia di Varese ha pubblicato un bando per l’assegnazione di appartamenti a canone calmierato a Varese e a Saronno.

Si tratta di 9 abitazioni a Varese, di cui 6 in via Galizia e 3 in via Valsugana, e di altrettante a Saronno in Viale Santuario.

Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti entro il 21 marzo.

Tra le condizioni indicate nel bando : la situazione economica del nucleo familiare avente Indicatore della Situazione Economica (ISEE ERP) compreso tra € 14.000,00 – 40.000,00. I redditi di riferimento sono quelli relativi all’anno 2023.

Un punteggio aggiuntivo verrà poi riconosciuto ai dipendenti del sistema sanitario pubblico in provincia di Varese: 10 punti se nel nucleo famigliare c’è un dipendente assunto, 15 punti se ce ne sono due.

Il tema dell’alloggio è all’ordine del giorno da tempo. È tra le richieste delle aziende che si sono rivolte al territorio per favorire iniziative che sostengano i dipendenti, dissuadendoli dall’accettare incarichi oltre confine.

Dopo gli alloggi destinati ai vigili del fuoco, l’attuale bando potrebbe essere di sostegno a un’altra categoria di professionisti pubblici.