Che fare con i bambini nel weekend del 21, 22 e 23 febbraio a Varese e nel Varesotto

Tra piogge passeggere, nuvole e raggi di sole, quest’ultimo fine settimana di febbraio vede diversi eventi dedicati alla musica per bambini di tutte le età, tra concerti per piccolissimi, strumenti da provare e spettacoli dedicati.

Spazio anche a qualche anticipo di Carnevale – in biblioteca e in libreria – e voglia di primavera con attività nelle aree protette di Inarzo, Tradate e Gerenzano.

Non mancano storie, giochi, spettacoli e laboratori per costruire piccoli cesti o intere città.

VENERDÌ 21 POMERIGGIO

BUGUGGIATE – Venerdì 21 febbraio alle ore 15 la scuola dell’infanzia apre al pubblico per sfogliare insieme i libri donati all’asilo dall’Associazione Intercultura in nome di Maria Grazia Platto, volontaria prematuramente scomparsa, e leggere insieme alcune storie di Rodari – Qui tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18 la biblioteca BiBa apre a bambini e ragazzi per uno speciale Play Music Open Stage, un pomeriggio musicale in Biblioteca promosso in collaborazione con l’associazione musicale G. Rossini ETS e dei suoi animatori che guideranno i giovanissimi nello sperimentare diversi strumenti e scoprire così il piacere di suonare per la prima volta. Partecipazione gratuita – L’evento

SOLBIATE ARNO – Venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 c’è Carnevale in biblioteca, lettura e laboratorio a tema per bambini tra 6 e 10 anni – L’iniziativa

SABATO 22 MATTINA

SAMARATE – Il primo evento della nuova sala 0-6 anni è Musicando in biblioteca, con due lezioni concerto alle ore 10 per bimbi da 3 a 6 anni e alle ore 11 per i piccolissimi fino ai 3 anni con i volontari di Nati per la musica – La locandina

SOMMA LOMBARDO – LUINO – Sabato mattina nelle biblioteche letture per Piccoli lettori forti da 0 a 6 anni con i volontari di Nati per leggere – Scopri di più

VARESE – Secondo appuntamento con Topo e Talpa e le loro divertenti avventure sabato mattina alle ore 11 alla Libreria degli asinelli per il ciclo “I sabati della meraviglia”. Partecipazione gratuita – I dettagli

SABATO 22 POMERIGGIO

GERENZANO – Sabato pomeriggio al Parco degli Aironi per bambini c’è Il Gioco dell’oca…non si rifiuta! Una speciale versione del gioco tradizionale in cui l’obiettivo è arrivare a rifiuti zero, tra quiz ed imprevisti. – Come partecipare

VARESE – Sabato pomeriggio alla libreria Potere ai bambini c’è Ramos Day, una festa dedicata ai protagonisti del grande scrittore dove i bimbi potranno partecipare travestiti e salvare, in un grande gioco collaborativo, i diversi personaggi prima che il lupo “più bello e più forte” si svegli – I dettagli

DOMENICA 23 POMERIGGIO

SPETTACOLI

SARONNO – Una città tutta verde prende vita sul palcoscenico del Teatro Giuditta Pasta domenica 23 febbraio alle ore 16 grazie allo spettacolo di teatro visivo, emozionale, tattile e immersivo “+ERBA a forest in the city“, in cui i bambini saranno protagonisti insieme agli attori per creare un mondo magico e green – L’evento

BUSTO ARSIZIO – Domenica 23 febbraio alle ore 17 la compagnia Teatro Bertold Brecht porta in scena al Teatro Sociale di Busto Arsizio uno spettacolo con attori e musica dal vivo ispirato alla favola classica I musicanti di Brema per la rassegna Primi Applausi – Lo spettacolo

GERMIGNAGA – Famiglie a Teatro a Germignaga domenica pomeriggio con la prima di tre proposte per bambini della stagione: la compagnia Materia Performance porta in scena lo spettacolo “Storie di Fate, Ciliegie e Cavalieri Blu” – L’iniziativa

LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – Un filo per tante storie è la Giocomerenda dedicata a diverse forme d’arte da vivere e creare in programma domenica pomeriggio al Museo del Tessile per un nuovo appuntamento con le Domeniche al museo – I dettagli

GERENZANO – Domenica pomeriggio il Parco degli Aironi propone ai bambini e bambine tra gli 8 e gli 11 anni uno speciale laboratorio manuale di Cesteria con carta di giornale – Come partecipare

IN NATURA

TRADATE – Sentieri e giochi da esplorare nella nuova domenica di Porte aperte del 23 febbraio al Centro didattico scientifico del Parco Pineta. Tra le proposte anche viaggi spaziali nel tempo e nello spazio in EcoPlanetario, per scoprire da vicino la storia di una stella, tra nebulose e buchi neri – L’iniziativa

INARZO – Ripartono sabato pomeriggio le attività per bambini nell’Oasi della Palude Brabbia con un laboratorio per Costruire una casetta nido per uccelli – TUTTO ESAURITO

Mamma e papà

BUSTO ARSIZIO – Sabato mattina tutti gli asili nido comunali e in convenzione della città apriranno le porte per gli open day rivolti ai genitori che intendono iscrivere i propri bambini – Il programma

GALLARATE – Civico 3 porta a Gallarate un evento dedicato alle fragilità dell’adolescenza. Nell’ambito di Filosofarti, il centro culturale propone sabato pomeriggio un incontro con lo psichiatra e psicanalista Leonardo Mendolicchio, ospitato da Librando – Tutte le informazioni

